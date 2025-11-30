Jero Lario: «El empate ha sido lo más justo»

El portero del Recreativo de Huelva, Jero Lario, manifestó en sala de prensa tras el 0-0 con el Águilas que «teníamos la obligación de salir a ganar. Somos el Recreativo de Huelva, llevamos la vitola de favorito en la competición y el partido ha sido muy igualado, con poco ritmo de juego. Ellos son un equipo muy bien trabajado y tácticamente te llevan al límite y el empate ha sido lo más justo».

Sobre cómo se ha encontrado las la lesión, expuso que «me he encontrado muy bien, muy seguro, como yo soy, y toca seguir trabajando para seguir demostrando este nivel que he demostrado hoy».

Escalar en la tabla

En cuanto al estado del equipo, Lario señaló que «estamos trabajando para ello y no es por poner excusas, pero el cuerpo técnico lleva poco tiempo y es complicado adquirir estos mecanismos y herramientas que nos dan, sobre todo a la hora de atacar, pero intentaremos dar nuestra mejor versión y escalar posiciones en la tabla para llegar a los puestos de liguilla».

«En la plantilla hablamos entre nosotros y somos conscientes de dónde estamos y la situación que tenemos en el equipo y en el exterior también y estamos trabajando para dar nuestro mejor nivel y poder conseguir el objetivo marcado».

Acerca del complicado mes de diciembre que tiene el Recre por delante, el portero lorquino expuso que «vamos a ir a ganar y con buen juego si es posible. Va a ser un mes muy duro, con muchos partidos muy exigentes e iremos partido a partido. Tenemos nivel suficiente para poder conseguir ganar».