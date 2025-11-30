RECREATIVO-Águilas

Jero Lario: «El empate ha sido lo más justo»

El portero del Recre se ha sentido «muy bien, muy seguro» en su vuelta a la portería en el Colombino

Crónica Recreativo - Águilas: Arzu tiene trabajo por hacer (0-0)

Arzu: «Estoy contento por la actitud y la entrega, pero hay mucho que trabajar»

El Recreativo - Águilas, en imágenes

Adrián Hernández: «Hemos desaprovechado la ocasión de irnos del Colombino con una victoria solvente»

jero Lario, bajo palos en un ataque del Águilas
jero Lario, bajo palos en un ataque del Águilas alberto díaz
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El portero del Recreativo de Huelva, Jero Lario, manifestó en sala de prensa tras el 0-0 con el Águilas que «teníamos la obligación de salir a ganar. Somos el Recreativo de Huelva, llevamos la vitola de favorito en la competición y el partido ha sido muy igualado, con poco ritmo de juego. Ellos son un equipo muy bien trabajado y tácticamente te llevan al límite y el empate ha sido lo más justo».

Sobre cómo se ha encontrado las la lesión, expuso que «me he encontrado muy bien, muy seguro, como yo soy, y toca seguir trabajando para seguir demostrando este nivel que he demostrado hoy».

Escalar en la tabla

En cuanto al estado del equipo, Lario señaló que «estamos trabajando para ello y no es por poner excusas, pero el cuerpo técnico lleva poco tiempo y es complicado adquirir estos mecanismos y herramientas que nos dan, sobre todo a la hora de atacar, pero intentaremos dar nuestra mejor versión y escalar posiciones en la tabla para llegar a los puestos de liguilla».

«En la plantilla hablamos entre nosotros y somos conscientes de dónde estamos y la situación que tenemos en el equipo y en el exterior también y estamos trabajando para dar nuestro mejor nivel y poder conseguir el objetivo marcado».

Acerca del complicado mes de diciembre que tiene el Recre por delante, el portero lorquino expuso que «vamos a ir a ganar y con buen juego si es posible. Va a ser un mes muy duro, con muchos partidos muy exigentes e iremos partido a partido. Tenemos nivel suficiente para poder conseguir ganar».

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app