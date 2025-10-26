Álex Bernal dice que se «posicionó bien» en la acción del gol y David Gil que «formamos un grupo humano increíble»

A la conclusión del partido La Unión Atlético-Recreativo de Huelva, saldado con una victoria del Decano por 0-1 con un tanto de Álex Bernal en la segunda mitad, varios jugadores de la plantilla albiazul han atendido a los micrófonos de Huelva FM en el césped del estadio Juan Cayuela de Totana.

ÁLEX BERNAL: «Ha sido un gol de chilena. Era una jugada que estaba leyendo que podía caer el balón en el segundo palo y me he posicionado bien. También aprendo de Caye Quintana para este tipo de jugadas. Ha sido un trabajo de todo el equipo. Veníamos trabajando bien y hemos hecho el partido que había que hacer aqui. Hemos aprovechado la ocasión que hemos tenido. Creo que a ellos también les perjudica este terreno de juego y sabíamos que teníamos que adaptarnos y hacer el partido práctico que hemos hecho. Del árbitro mejor no hablar, y ni siquiera sólo por las expulsiones sino por el partido que se ha marcado. En los partidos que llevamos la balanza con los árbitros está siendo en contra nuestra. Ahora tenemos que hacer un fortín del Colombino porque es lo que nos va a hacer estar en la zona alta. Fuera lo estamos haciendo bien y hay que mejorar en casa».

DAVID GIL: «El equipo viene trabajando muy bien y ahora ha caído la moneda de cara porque nos venía cayendo de cruz. Esto es un reflejo del trabajo que veníamos haciendo desde hace tiempo. Le doy las gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico porque formamos un grupo humano increíble y así es más fácil. He sufrido y tragado mucho por las pocas oportunidades en años atrás pero al final el trabajo da sus frutos. Toda la familia se ha desplazado para acompañarme y también están muy contentos».

CAYE QUINTANA: «Ha estado muy bien y yo le he dicho que es Raúl González Blanco atento ahí a los rechaces. Creo que no le favorece prácticamente ni a ellos porque es difícil para la práctica del fútbol. Creo que nos hemos adaptado bien. Y el árbitro creo que ha puesto muy alto el listón con las tarjetas desde hace muy pronto. Ya nos queda pensar en el partido de la semana que viene para sacar otros tres puntos en casa. Me alegro por David Gil porque hace un gran trabajo y se lo merece también».

ANTONIO ARCOS: «Yo siempre trabajo para ayudar al equipo, ya sea desde el banquillo o en el once inicial y hoy por suerte he sido titular. Ha sido un partido raro y feo con dos rojas pero el equipo ha sabido competir y hemos logrado llevarnos los tres puntos».