Pedro Morilla, satisfecho: «En este tipo de campos había que competir muy bien y ser listos»

Pedro Morilla, el entrenador del Recreativo de Huelva, se mostraba satisfecho con la imagen dada por sus futbolistas en el triunfo cosechado en el estadio Juan Cayuela de Totana ante La Unión Atlético (0-1), ya que piensa que se vaciaron a nivel físico y que supieron leer muy bien lo que había que hacer en un campo así.

«Nos teníamos que adaptar al campo ante un gran equipo, que para mí es de los mejores de la categoría. A ellos también les perjudica el estado del campo aunque están más adaptados que nosotros lógicamente porque juegan aquí sus partidos. Felicito a mis jugadores por el derroche físico y porque el planteamiento que teníamos trabajado lo han llevado al campo a la perfección. El fútbol es de los futbolistas siempre y lo han hecho muy bien», ha señalado tras la victoria el técnico del Decano, Pedro Morilla.

Sobre las características especiales del terreno de juego en el que ha tenido que jugar su conjunto, el míster albiazul puntualizaba que «hay situaciones del campo donde corres riesgos y por ejemplo hemos minimizado riesgos en la salida del balón respecto a lo que hacíamos en otros partidos. Hemos defendido a la perfección los centros laterales y apenas nos han creado ocasiones de gol. En este tipo de campos hay que competir muy bien y ser listos».

🎙️ 𝐑𝐔𝐄𝐃𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐒𝐀 𝐉𝟖 | Valoración del partido 🆚 @recreoficial:



Repasa la rueda de prensa completa aquí 👇https://t.co/35oePekIzx pic.twitter.com/EyK7EENe7k — CD Unión Malacitano (@CDUMalacitano) October 26, 2025

"La segunda amarilla ha sido totalmente injusta"

Del mal arbitraje sufrido por ambos equipos esta mañana, comentaba que «el fútbol también tiene estas cosas y hay que adaptarse a lo que vaya pasando. Creo que la segunda amarilla ha sido totalmente injusta porque era una carga normal, pero menos mal que hemos tenido esa suerte de que ellos también se han quedado al momento con uno menos. Hicimos el gol en la segunda parte y después tuvimos más ocasiones para haber hecho más goles, así que nos vamos contentos».

Sobre lo que pretende alineando juntos a Caye Quintana y Roni en la punta de lanza recreativista, el preparador del conjunto onubense decía que «busco tener gol en el campo. Al final jugar con dos puntas hace que tengas que trabajar de una manera a nivel defensivo y ofensivo. No queremos tener inferioridad en el centro del campo sino sobre todo gol».

"Nuestro hándicap a día de hoy son los partidos de casa"

Por último, Morilla reconocía que ahora lo que debe hacer el Decano es mejorar sus números como local: «Nuestro hándicap a día de hoy son los partidos de casa. A domicilio estamos haciendo grandes partidos ante rivales que nos lo han puesto complicado. El domingo tendremos otra buena oportunidad en casa y tenemos que sacarlo porque en el Colombino estamos haciendo méritos pero no estamos logrando los puntos que hemos merecido en varias ocasiones».