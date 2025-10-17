Pedro Morilla: «Creo que no se está siendo justo con los jugadores; con el entrenador, me da igual»

Pedro Morilla, técnico del Recreativo de Huelva, se ha pronunciado acerca del nerviosismo y exigencia que hay en la afición, que espera mucho de un candidato a ascenso de categoría. El entrenador sevillano considera que su equipo está dando mucho y crecerá y ha hecho hincapié en el que la categoría es muy dura y tienen por delante un camino largo.

«Tenemos una nueva final ante el Xerez y no va a ser fácil. Ningún equipo es fácil. Le puede ganar a cualquier equipo del grupo», recalcó y recordó que «intentar ascender primero es el objetivo grande y si no es directo, en el play off. Eso no se consigue creando ansiedad y estando descontento. Creo que no se está siendo justo con los jugadores. Con el entrenador, me da igual».

Al respecto también expuso que «no entiendo el nerviosismo de la afición, porque a día de hoy el equipo lleva 11 puntos y está a tres del líder y no hemos salido nunca de los puestos de playoff. El objetivo del Recre, al igual que el de muchos equipos es el ascenso. Vamos a luchar por el ascenso directo. Se están haciendo muchas cosas bien y el equipo debe de crecer durante la temporada. Estamos en situación muy similar al resto de equipos de la categoría», manifestó.

«El que piense que nos vamos a pasear está equivocado»

Agregó que «el nerviosismo yo lo entiendo, que se busque la perfección, pero este grupo es muy complicado. El que piense que nos vamos a pasear está equivocado, hay equipos muy capacitados para jugar bien al fútbol y muchos consideran que está al nivel de muchos equipos de Primera RFEF, por lo que tenemos que luchar con eso semana a semana».

En esta línea, Morilla comentó que «sabemos que hemos venido a un equipo que es el Recre, que quiere subir de categoría, pero eso se consigue entrenando día a día, compitiendo partido a partido y al final de temporada si hay la paciencia suficiente estaremos donde nos merezcamos».

Reseñó que frente a «esa exigencia» de la afición, «los jugadores están dando lo que tienen. Esa exigencia no está por debajo de lo que dan los jugadores. A día de hoy quizás otros estén peor que nosotros. Estamos en una buena situación. Tenemos que dar un paso delante y alcanzar el ascenso de categoría, pero no creo que sea por falta de exigencia». Sumo a esto que «hay mucha exigencia y responsabilidad, si estamos aquí no es por dinero, sino porque queremos que un equipo como el Recre recupere su status y estamos poniendo todo de nuestra parte para que esto vaya a buen puerto. Las ligas no se ganan en una jornada, somos consecuentes con que se nos pida esa exigencia, pero también se la piden a otros equipos y no hay tanta diferencia con ellos».

Morilla, en un entrenamiento del conjunto albiazul RECREATIVO HUELVA

Contra la posible ansiedad de los jugadores ante esa presión, Morilla señaló que están «intentando que se centren en lo que es el fútbol, que demuestren en el campo lo que entrenan día tras día y en eso no tenemos ninguna queja. Ahora es complicado hacer un once y una convocatoria ay eso es bueno. Les pido que se dejen de factores externos y lo vuelvo a pedir y es muy importante la ayuda de la afición, importantisíma. En los momentos menos buenos van hacer sacar ese partido adelante. Además vienen muchos aficionados de Xerez y son los partidos que quieren todos los jugadores, con el campo lleno».

«Le pido a los aficionados que sean consecuentes con la categoría en la que estamos ahora mismo y que sean conscientes de que hay muchos rivales», subrayó y aseguró sobre el partido del Xerez que «estoy convencido de que el equipo va a dar la cara y va a ir por ellos y hacernos más fuertes de lo que nos hemos hecho en el Nuevo Colombino. Necesitamos hacernos un fortín y que la afición esté con nosotros desde el minuto 1. No es fácil ganar a ningún rival en esta categoría».

Comentó ante una pregunta, tras lo vivido ante la Minera, que «las dimensiones del Nuevo Colombino son espectaculares para jugar al fútbol y le hemos sacado partido ante el Lorca, porque ganamos; ante el Linares hicimos ocasiones para ganar también y ante el Puente Genil fueron 40 centros sobre el área».

Autocrítica

Reconoció el míster del Decano que «nos está faltando ser más contundentes en las dos área. Aunque llegamos muchas veces y no somos capaces de sacarle partido suficiente a las ocasiones y atrás nos están llegando poco y nos están haciendo mucho daño».

«Al Xerez lo hemos estudiado. Tiene buenos jugadores, importante, y un patrón de juego. Su objetivo es ascender y no quiero dar más pistas», comentó sobre el rival Morilla, que añadió de su adversario que «me gusta el equipo. Tiene un buen entrenador y va a venir a ponernos las cosas complicadas, como el resto de equipos. Tenemos que estar el doble en la predisposición al esfuerzo y competitividad. Tenemos que centrarnos más en nosotros niños más que en ellos».

¿Dos delanteros?

En cuanto al planteamiento del partido y la posibilidad de alinear de inicio dos delanteros, con Caye y Roni, Morilla comentó que «ya jugaron la segunda parte el otro día los dos juntos. Es una posibilidad que tenemos. No sé si lo haremos el domingo o no. Cuando tienes buenos jugadores y con gol es importante que en algún momento estén los dos en el campo. También hay que ver si gastas las balas al principio o no y si da el físico para aguantar».