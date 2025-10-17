El Recreativo, con toda la plantilla disponible, por primera vez en toda la temporada

El Recreativo de Huelva vive una semana feliz en cuanto al estado físico de sus jugadores porque por primera vez esta temporada el técnico Pedro Morilla puede contar con la plantilla al completo.

El entrenador sevillano confirmó en sala de prensa que «a día de hoy están todos disponibles», incluidos Malam Camará, Sebastian Pineau y Alejandro Viedma. «Han entrenado todos con el grupo y cada uno está a su nivel».

Morilla reconoció que esta situación algo «raro en el fútbol actual» y que se dé es «algo bueno para nosotros».

Presencia por valorar

No obstante, indicó que «ya valoraremos el que puedan entrar o no en la convocatoria, pero a día de hoy están todos disponibles competitivamente hablando», insistió.