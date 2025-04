Recreativo de Huelva - Yeclano en directo: minuto a minuto, resultado y alineaciones del partido de Primera RFEF 2024-2025

El Recreativo de Huelva recibe a partir de las 12.00 horas en el estadio Nuevo Colombino al Yeclano Deportivo, un rival que está dos puntos por delante en la tabla, la distancia que el conjunto albiazul tiene con los puestos de salvación.

El Decano no gana como local desde el 19 de enero, una racha negativa que necesita romper para dar un salto en la clasificación desde una zona roja con seis equipos en tres puntos.

El técnico recreativista, Íñigo Vélez, no podrá contar con Malam Camará, Alberto López y Rafa Gálvez para tratar de superar a un rival competitivo pero que encadena cuatro encuentros sin ganar.

Sigue aquí el directo del partido:

El técnico albiazul Íñigo Vélez, realiza cuatro cambios con respecto al equipo que salió de inicio en la derrota en Murcia por 3-0 la pasada jornada. Entran en el once Carlos Becken por Rafa Gálvez, Davinchi por Alberto López, Abraham Bahachille por Malam Camará y Antonio Domínguez por Luis Alcalde.

El Decano, que no vence en casa desde enero, disputa un partido clave por la permanencia ante un rival situado a dos puntos en la tabla.

El presidente opina que «la calidad de los nombres de este equipo no se corresponde con la posición en la que nos encontramos».

Con algo más de calma, tras minutos de precipitación, el Recre ha movido mejor el balón y un buen pase de Perejón no ha acabado conectando con Paolo hacia el interior del área, tras una buena combinación anterior entre ambos.

La puso al área el especialista puntaubrieño, pero no encontró rematador.