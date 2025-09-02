Yosoyverso conquista Madrid con sus canciones y los colores del Recreativo: «Quería que todos supieran de dónde vengo» El joven artista onubense ofreció lo mejor de su música urbana sentimental

Yosoyverso es un joven artista de 24 años nacido en Huelva. Su música urbana sentimental destaca por letras profundas, sinceras y cargadas de sentimiento. Con cada actuación busca transmitir verdad y conectar con el corazón del público, argumentos con los que está dejando huella en la escena musical urbana española. Su propuesta, cargada de emoción y sentimiento, conquistó al público en Madrid, donde sorprendió al subir al escenario luciendo la camiseta del Recreativo de Huelva, el Decano del fútbol español.

En un momento cargado de simbolismo, Yosoyverso unió dos pasiones que laten fuerte en su corazón: la música y el club de su tierra. Su actuación no solo fue un despliegue de talento, sino también un acto de orgullo onubense que resonó entre los presentes y que ahora empieza a abrirse paso en los medios y redes sociales.

«Mi música nace de las emociones más sinceras, y esa noche en Madrid quería que todos supieran de dónde vengo y lo que significa para mí representar a Huelva», declaró el artista.

Con un estilo que mezcla lo urbano con lo sentimental, Yosoyverso conecta con una generación que busca autenticidad en las letras y cercanía en el artista. Su puesta en escena en Madrid lo confirma como una de las voces emergentes a seguir en el panorama nacional.

El gesto de portar con orgullo la camiseta del Recreativo ha despertado simpatías tanto en el ámbito musical como en el deportivo, reforzando la identidad cultural de Huelva más allá de sus fronteras.

Próximamente, Yosoyverso prepara nuevos lanzamientos.