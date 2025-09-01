El alcalde de Punta Umbría ha cerrado agosto con la mejor de las noticias: la llegada de su hijo, Carlos

José Carlos Hernández Cansino, alcalde de Punta Umbría, ha puesto un broche excepcional al mes de agosto de este 2025, que ha cerrado con el nacimiento de su hijo, Carlos.

«Queremos compartir con todos vosotros la inmensa alegría del nacimiento de nuestro niño, Carlos Hernández Domínguez. Su madre, una campeona, y yo, el padre más feliz del mundo», publicaba el primer edil puntaumbrieño en la madrugada de este domingo, 31 de agosto, acompañando una foto de las tres manos unidas.

Las felicitaciones no se han hecho esperar y Hernández Cansino y su esposa acumulan ya centenares de buenos deseos ante la llegada de su bebé, que coincide con el final del mes grande en la localidad, lo que dejará al padre algo de más tiempo para dedicarle al recién nacido. Desde Huelva24 nos sumamos, por supuesto, a la felicitación y los mejores deseos para toda la familia.