El runrún: El bazar de Huelva que también será restaurante

El pasado mes de julio el bazar Comercial Luis (Multiplecios Heng Rong Mao Yi), que está situado en la avenida Fuerzas Armadas de Huelva capital, justo enfrente del Palacio de Deportes Carolina Marín, decidió «tras muchas deliberaciones cambiar el rumbo de nuestro trabajo y deshacernos de una parte de nuestros productos para hacer sitio a otros negocios, como restaurantes y woks, pequeñas tiendas y atracciones de feria»

Lo hizo, como contaba en redes sociales Luis, su propietario, porque «debido al impacto de las plataformas de compras en línea, el negocio de las tiendas de ladrillo y mortero es cada vez peor y pagar más y más honorarios». Por eso, llevó a cabo un gran descuento en sus productos. «Por favor, no malinterpreten porque descontar y deshacerse de productos es una forma normal de hacer negocios, y gracias por su apoyo durante los últimos diez años», quería matizar.

Y este lunes ha anunciado que acaban de recibir, por parte del Ayuntamiento de Huelva la licencia para poder empezar las obras en su local. «El bazar lo haremos más pequeño y el resto del local lo dedicaremos para montar un restaurante», explicaba Luis, que informaba también de que «el bazar no cerrará por obras y desde el día 25 de octubre hasta el 30 de noviembre de este año la mayoría de los artículos estarán a un 50% de su precio habitual, aunque ciertos artículos pueden que tengan menos descuento».