El runrún: ¿Vuelven los bares a la calle San Sebastián?

Y es que ya se ven máquinas trabajando en los locales que antaño ocupasen clásicos como el Molly Malone o el Almoraima, o restaurantes como Bonilla, o Gambrinus en su día.

Los locales de la parte más próxima a la avenida Andalucía de la calle San Sebastián llevaban tiempo cerrados, pero en estos días se ve movimiento e incluso algún cartel nuevo que permite adivinar la apertura de nuevos establecimientos.

Uno de ellos -El Árabe, según reza sobre su puerta- está ya prácticamente listo, y en los otros también se ve cierta actividad. ¿Abrirán de nuevo todos y se revitalizará este rincón de la ciudad? Habrá que esperar para confirmarlo, pero todo apunta a que así será.