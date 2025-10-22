El runrún: Nueva vida para el restaurante marroquí de la rotonda de Los Litri

Por desgracia Huelva no puede presumir de contar con demasiados restaurantes marroquís, por lo que los amantes de esta gastronomía casi siempre tienen que irse a otros lugares para degustarla.

En la capital abrió hace unos meses el restaurante Layali en la avenida Alcalde Federico Molina, y también se pueden consumir dulces y algunas tapas marroquís en la Tapería Cervecería Versailles en la calle José Nogales. Y en la provincia onubense destacan Casa Moha en Punta Umbría o la Casa de los Sabores en Ayamonte.

En 2015 cerró sus puertas en la capital La Brochette de Marrakech, que estaba ubicado en la calle de los Emires de la zona de Zafra y en 2021 el restaurante marroquí Fez justo enfrente de la rotonda de Los Litri en el inicio de la calle San Sebastián.

Esta semana han comenzado allí unas obras después de que el local haya estado cerrado más de cuatro años. Huelva24 ha podido averiguar que van a abrir allí en las próximas semanas un nuevo establecimiento, concretamente una cervecería, que debido a su buena ubicación junto a la avenida Pablo Rada y muy próxima al centro de Huelva confía en ser todo un éxito de clientela.

El Árabe está situado donde antaño triunfó la cafetería Almoraima en la calle San Sebastián de Huelva capital r. u.

Además, sólo unos metros más adelante, y antes de llegar a la rotonda de los bomberos de la avenida de Andalucía, también van a abrir pronto otros dos o tres negocios de restauración en lugares donde antaño triunfaron el Molly Malone, el Almoraima o el Bonilla.

Uno de ellos ya tiene incluso el cartel (se llamará El Árabe) y estará dedicado fundamentalmente a cafés, copas y cachimbas en un ambiente íntimo. Y en cuanto a los otros dos, también está habiendo obras así que en breve se conocerá su temática y la fecha de apertura con la intención de revitalizar esa zona de la capital.