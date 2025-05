El runrún: La nueva vida de un futbolista al que Pablo Comas le amargó la vida

Marc Bertrán es un exfutbolista nacido en Lleida hace 42 años que se formó en la cantera del C. F. Pobla de Segur y del Espanyol, con el que debutó en Primera División en la temporada 2001/02. Tras pasar por el Córdoba, el Cádiz y el Lorca fichó por el Tenerife, logrando con el conjunto canario el ascenso a la máxima categoría nacional en la campaña 2007/08. También brilló como lateral derecho en Osasuna y en el verano de 2014 se incorporó al Recreativo de Huelva.

Aquella plantilla que dirigía José Luis Oltra tuvo muchos problemas económicos por culpa del que era presidente del Decano, Pablo Comas, lo que provocó que el equipo albiazul acabara descendiendo a Segunda B. Marc Bertrán ni siquiera pudo llegar a debutar con la camiseta albiazul porque no pudo ser inscrito en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) debido a los múltiples contratiempos financieros de la entidad onubense con Gildoy al frente.

En el mercado invernal de esta campaña los futbolistas del Recre denunciaron en bloque su situación ante la Asociación de Futbolistas Profesionales (AFE)porque les debían varias mensualidades y varios de ellos se marcharon del club. Uno de ellos fue el propio lateral diestro catalán, que recaló en calidad de cedido en el Leganés y que en el siguiente ejercicio firmó en el Zaragoza antes de colgar las botas.

Bertrán estuvo casi medio año entrenando sin ficha con el Decano y ni siquiera pudo realizar declaraciones a los medios de comunicación pese a tener contrato al no estar inscrito con el club. Una situación totalmente surrealista y que le hizo sufrir mucho a nivel personal durante su estancia en Huelva ya que no pudo dedicarse a lo más le gustaba y a la que era su profesión, la de futbolista. El club albiazul tuvo los derechos bloqueados en ese mercado invernal y no pudo fichar por incumplir el pago de las cuotas del convenio que tenía con Hacienda, con lo que Bertrán se marchó.

Mundo empresarial

Y tras dejar el fútbol, el ilerdense cambió el rumbo de su vida y ahora trabaja dentro del equipo A&G Banca Privada representando a futbolistas y a empresarios. «La carrera deportiva dura pocos años. Después tienes toda la vida por delante y es importante prepararte para ello», señalaba en una entrevista al portal Capital Sport recogida por Deporpress.

Bertrán es licenciado en Educación Física por el INEF , además de poseer varios títulos del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) el de European Financial Advisor (EFA), el de Especialista en Banca Privada y Asesoramiento Financiero y el del Programa Directivo de Planificación Financiera (EFP), comentaba que «al hablar de tipo de inversión, no diferencio entre deportistas y otras profesiones. Tengo clientes futbolistas, pero también empresarios y te puedo decir que las carteras son las mismas. Cada uno con su perfil de riesgo. No hay algo en lo que inviertan específicamente ellos. Lo que es bueno para uno es bueno para todos. La clave en la inversión es la diversificación. La parte importante de la cartera tiene que estar en activos líquidos. Lo que más trabajamos son fondos de inversión, por el diferimiento fiscal y porque hay muchísima calidad en la gestión de los fondos. Y, después, tener una parte pequeña de tu portfolio en inversiones alternativas como pueden ser inmobiliarias o fondos de renovables, que son muy interesantes y por los que estamos apostando últimamente».

Y sobre cómo organiza el patrimonio de un futbolista, añadía que «en esa etapa, es importante llevar una planificación. Hay que intentar acumular el máximo posible para después sacar una rentabilidad. Con el perfil de riesgo conservador, no vamos a objetivos de rentabilidad muy ambiciosos, se trata de preservar el patrimonio y crecer poquito. Entre un 3 % y un 5 % es un objetivo asumible. El futbolista debe haber acumulado una bolsa lo suficientemente grande como para poder vivir de esos rendimientos y que su patrimonio no solo se mantenga estable, sino que pueda crecer algo en términos reales. Por eso es importante marcar un plan con un objetivo. En mi carrera, no lo viví tanto con mis compañeros, pero hoy sí veo que muchos de mis clientes hablan entre ellos. Hay más inquietud y conciencia de lo importante que es una buena gestión del patrimonio. No conozco a mucha gente que esté arruinada habiendo sido futbolista, pero sí hay estudios que han demostrado cómo la probabilidad de acabar así es más alta cuanto más ganas. Eso es una realidad».