El runrún: Premio con polémica para el socio

El recreativismo vive instalado en una curiosa esquizofrenia. Por un lado, una euforia colectiva que está a punto de llevar al club a la cifra récord de 11.000 abonados; por otro, un monumental enfado por una camiseta, la de la temporada 2025-26, que no ha gustado a casi nadie. El diseño de Adidas, con ese cuello y logos en amarillo, ha provocado un rechazo que lleva incluso a algunos a realizar un llamamiento al boicot.

Y ahí tienen al presidente, Adrián Fernández, que en mitad de esa tormenta, capeando el temporal como puede –recordando que el diseño es una herencia del anterior consejo–, ha decidido que el club tenga un detalle con su fiel infantería. En un –digamos– alarde de generosidad, han anunciado en redes sociales que al socio 11.000 le regalarán las dos equipaciones de esta temporada. Un gesto que muchos habrán interpretado con cierta sorna, y es que regalar precisamente el objeto de la discordia tiene su miga.

Pero el culebrón ha sumado un nuevo capítulo en el campo de batalla digital. En las últimas horas, se ha confirmado un rumor que corría por los mentideros virtuales: el Recreativo de Huelva ha dejado de seguir a Adidas en sus perfiles oficiales. Un 'unfollow' que escenifica una fractura evidente entre el club y su sponsor técnico. La pretemporada, desde luego, no está siendo aburrida.