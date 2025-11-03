El runrún: El misterioso cambio de nombre de un bar de Huelva

Tras un mes cerrado, este establecimiento de un barrio de la capital ha reabierto este lunes

Nuevo bar, llamado Mestiza
Nuevo bar, llamado Mestiza H24

Casi un mes ha transcurrido entre el cierre de un bar de Huelva y su reapertura con otro nombre. Normalmente cuando un establecimiento cierra pasa más tiempo hasta que se produce el relevo y quien entra en el local realiza obras y cambios. En este casi, en este tiempo ha pasado de llamarse Siete Lunas a Mestiza, con el local prácticamente igual que con el nombre anterior.

En este caso se señala que Mestiza es una café gourmet. Se encuentra situada en la calle Marineros frente a la popular Marisquería La Ría. Desde aquí les deseamos suerte.

