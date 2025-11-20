La agenda de cultos del fin de semana con motivo de la festividad de Cristo Rey en Huelva

Las hojas del calendario van cayendo y en pocas semanas estaremos rodeados de polvorones, villancicos y balances del año que se va. También el año litúrgico llega a su fin, para dar paso a un nuevo ciclo que dará comienzo con el Adviento.

Un final del año litúrgico que como es tradición coincidirá con la celebración de la solemnidad de Cristo Rey del Universo y que varias de las hermandades de la ciudad aprovecharán para celebrar cultos en honor a sus titulares.

Hermandad de la Borriquita

El pasado año, la cofradía del Domingo de Ramos decidió modificar su calendario de cultos para celebrar el anual besapié a Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén en la festividad de Cristo Rey. Esta será por tanto la segunda vez que la Parroquia Mayor de San Pedro acoja este culto en este último domingo del año litúrgico. La sagrada imagen a lomos del pollino estará expuesta a la veneración de los fieles el sábado 22 y domingo 23 en horario de 09.30 a 13.30 horas y de 17.30 y las 20.30 horas, salvo en horario de misa. Paralelamente, la Hermandad de la Borriquita

Organiza en su casa hermandad sita en la calle Licenciado Juan Agustín de Mora una jornada de convivencia el citado sábado a partir de las 12.30 horas a la que quedan invitadas todos los hermanos, familiares, allegados y colaboradores.

Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén estará expuesto en besapié s. b.

Hermandad de la Redención

El Cristo de la Preciosa Sangre centra estos días los cultos en otra de las cofradías del Domingo de Ramos. La Parroquia de Cristo Sacerdote acoge durante los días 20, 21 y 22 de noviembre el solemne triduo en honor a la sagrada imagen que preside el segundo de los pasos de la cofradía. La eucaristía dará comienzo a las 19.30 horas y estará predicada por José Ángel Romero, párroco y director espiritual de la hermandad.

Junto al triduo, el templo del barrio del Huerto Paco acogerá el viernes día 21 el besapié al Cristo de la Preciosa Sangre, en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas; mientras que el sábado día 22 se celebrará función solemne en su honor.

Archicofradía de la Vera+Cruz y Oración

La solemnidad de Cristo Rey es la fecha elegida cada año por la hermandad sacramental de la Parroquia de la Purísima Concepción para celebrar los cultos en honor a Jesús Sacramentado. Durante los días 20, 21 y 22 el templo concepcionista acogerá la celebración del solemne triduo a partir de las 18.45 horas, siendo predicado por Cristóbal Robledo Rodríguez, rector del Santuario de la Cinta.

El domingo día 23 la Archicofradía de la Vera+Cruz y Oración en el Huerto celebrará solemne función a las 12.00 horas, seguida de la procesión eucarística por las calles de la feligresía. Con el Santísimo portado bajo palio, el cortejo recorrerá las calles Concepción, Plus Ultra, José Nogales, Isabel II, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz, Méndez Núñez y Concepción acompañado por los sones de la Coral Polifónica de la Merced.

Hermandad de la Fe

De manera extraordinaria este año la Hermandad de la Fe se une a los cultos que tienen lugar en esta festividad. Unos cultos que conmemorarán el 50º aniversario de la bendición del Santísimo Cristo de la Fe y que se prolongarán los días 22 y 23 de noviembre con un besapié extraordinario al crucificado en horario de apertura del templo.

El primero de los días tendrá lugar, a las 19.00 horas, la presentación de un cartel realizado para recordar este aniversario, obra del artista onubense Miguel Verdejo Rocataliata.