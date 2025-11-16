La Virgen del Patrocinio trajo la calma tras la tempestad

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. En la tarde noche de este tormentoso sábado que marcaba el ecuador del penúltimo mes del año, la calma llegó al contemplar el afligido rostro de la Virgen del Patrocinio. La dolorosa de la Hermandad de la Sagrada Lanzada pudo recorrer las calles del barrio de las Colonias presidiendo el rezo del santo rosario, aprovechando la tregua dada por la borrasca Claudia.

Bajo un cielo estrellado que contrastaba con los negros nubarrones que protagonizaron toda la jornada, daba comienzo el rezo del rosario a las nueve de la noche. Minutos antes, la Hermandad de la Lanzada había comunicado en sus redes sociales que el culto se desarrollaría con normalidad. Entre charcos avanzaba el cortejo por las calle Presbítero Manuel López Vega, encabezado por la cruz alzada y conformado por hermanos portando pequeñas velas que iluminaban el caminar de la Virgen del Patrocinio.

El rostro de la sagrada titular de la Hermandad de La Lanzada S. B.

Momento de emoción ante los ancianos

Los sones del quinteto de madera de la Banda Municipal de Aznalcóllar ponían la nota musical a este piadoso rezo, intercalándose sus piezas entre los rezos de los misterios. José Manuel Raposo, párroco de los Dolores y director espiritual, era el encargado de dirigir el rezo por las calles de la feligresía. Los momentos de mayor emoción llegaron con la llegada de la Virgen a las puertas de la residencia de ancianos de las Hermanas de la Cruz. Un enclave especial para la cofradía, que a lo largo del año visitan los tres titulares de la misma: en Cuaresma el Cristo de la Lanzada en su Vía Crucis, el Viernes de Dolores la Virgen de los Dolores en su procesión gloriosa y en noviembre la Virgen del Patrocinio en su rosario vespertino.

María Santísima del Patrocinio vestía de de riguroso luto como es habitual en el mes de noviembre. Era portada en las andas cedidas por la Hermandad del Nazareno, que aparecían iluminadas por dos candelabros del paso de misterio y varias piezas de candelería ante la sagrada imagen. Rosas, calas, hypericum, claveles, lisiantum, fresias y gerberas minis en tonos blancos decoraban las andas, que se completaban con la reliquia de Santa Rafaela María.