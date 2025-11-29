Pepe Beltrán, nuevo hermano mayor de la Sacramental de la Sagrada Cena
Los hermanos de la cofradía del Domingo de Ramos han elegido a la nueva junta de gobierno, que regirá los destinos de la hermandad los próximos cuatro años
La Hermandad de la Sagrada Cena presenta el nuevo techo de palio para la Virgen del Rosario
Huelva
Nuevo hermano mayor en la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena. Los hermanos de la cofradía del Domingo de Ramos han depositado su confianza en la única candidatura presentada a los comicios, la encabezada por José Beltrán Salguero.
Una vez concluida la jornada electoral, las urnas arrojaron un resultado de 175 votos a favor de la candidatura, 26 votos en contra, 2 votos en blanco y 1 voto nulo. De esta manera se ha alcanzado la mayoría necesaria para que la nueva junta de gobierno pueda ponerse al frente de la Hermandad de la Sagrada Cena los próximos cuatro años.
Hermano desde 1978, Pepe Beltrán ha servido a la cofradía en el área de mayordomía, formando parte de la coral o la cuadrilla de costaleros, siendo además miembro de la junta de gobierno en distintas etapas desde 1984. En la actualidad, ejercía como segundo teniente hermano mayor de la junta encabezada por Pepe Ivars.
Nueva junta de gobierno de la Hermandad de la Cena:
-
Hermano Mayor: José Beltrán Salguero
-
Teniente Hermano Mayor: Jesús Mario Gordillo de la Corte
-
Secretaria: Marisol Barba Rodríguez
-
Vicesecretaria: Encarnación Quintero Alarcón
-
Tesorera: Rocío de la Mercedes Díaz Muñoz
-
Vicetesorero: José Ivars Sánchez
-
Mayordomo: Pedro Aznar Gómez
-
Vicemayordomo: Pablo Maestre Salas
-
Vocal diputado de formación y archivo: Mª Piedad García García
-
2º Vocal diputado de formación y archivo: Yolanda del Rocío Barba Rodríguez
-
Vocal diputado de juventud: Celia Vázquez Largo
-
Vocal diputado de caridad: Alberto Cayetano Molina Tejada
-
2º Vocal diputado de caridad: Jesús Peña Bilbao
-
Vocal diputado de culto y promotor sacramental: Eduardo Jesús Maestre Salas
-
Vocal diputado mayor de orden: Miguel Ángel González García
La nueva junta de gobierno mezcla continuidad de las últimas con la incorporación de nuevos hermanos, con el compromiso de «continuar creciendo en fe, compromiso, formación y patrimonio, manteniendo siempre la esencia y su espíritu fraternal» tal y como detallan en su programa. Su proyecto de hermandad se basará en tres pilares: el patrimonio, con el inicio de los trámites para la confección del manto procesional para María Santísima del Rosario; la formación, profundizando en el significado de ser hermandad sacramental y en el sentido del rezo del Rosario; y la memoria, con la creación de un archivo histórico que preserve el legado documental, fotográfico y humano de la hermandad.
