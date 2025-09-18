Magna Mariana de Huelva: La Virgen de los Milagros camina hacia la capital

La Virgen de los Milagros es la única que ha llegado a pie a Huelva capital

A las cuatro y media, bajo un sol de justicia, iniciaba su caminar la Virgen de los Milagros. La patrona de los palermos es la única que ha llegado a la capital a pie, rodeada de todos sus devotos y uniendo dos enclaves tan marianos y tan enraizados en la historia de la provincia onubense como el Monasterio de la Rábida y la Parroquia de la Purísima Concepción.

Portada en su carreta de plata tirada por bueyes, al son de las campanillas que recorren todo el escabel labrado que acoge a la primorosa imagen, la Virgen de los Milagros atravesaba el paraje de la Rábida viendo a lo lejos en el horizonte la ciudad que la esperaba con emoción.

Sones de tamboril abrían marcha a una comitiva popular de cientos de palermos vestidos con blancas camisas. El cante por sevillana hacía olvidar el calor de una tarde histórica, llevando a la patrona de Palos de la Frontera por enclaves como el puente sobre el río Tinto, el monumento a Colón o el Muelle del Tinto, antes de entrar en el núcleo urbano onubense cuando los relojes marcaban unos minutos más allá de las ocho de la tarde.