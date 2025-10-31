La Virgen del Carmen recorrerá las calles del centro de Huelva este domingo

El día de los fieles difuntos trae consigo la primera procesión del mes de noviembre. Instaurada ya en el calendario cofrade otoñal, la Hermandad del Carmen celebrará el próximo domingo día 2 el Santo Rosario de Ánimas presidido por la portentosa imagen de la Virgen del Carmen por las calles del centro de Huelva.

A las 18.30 horas se abrirán las puertas de la Purísima Concepción para dar comienzo esta segunda salida procesional de la imagen de la Virgen del Carmen, tras su procesión triunfal hacia la Ría de Huelva del mes de julio. Ahora le toca el turno al casco histórico de la ciudad, por donde se paseará la imagen que realizara Ramón Cuenca portada sobre sus andas del rosario, que combinan orfebrería y madera tallada.

Recorrido

El rezo del santo Rosario de Ánimas discurrirá por el itinerario habitual hasta llegar a la iglesia de Santa María de la Esperanza. Por distintos puntos del recorrido se rezarán los misterios del rosario, mientras que en el templo de la cofradía del Miércoles Santo tendrán lugar las letanías. Tras salir de la iglesia de la Concepción transitará por las calles Méndez Núñez, Concepción, Palacios, Pérez Carasa, Berdigón, Garci Fernández, Plaza Niña, Esperanza Coronada, La Paz, Murillo, Vázquez López, Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, Concepción y Méndez Núñez.

El Rosario de Animas es la segunda salida anual de la Virgen del Carmen S. B.

La ida tendrá sones de música de capilla y barítono. Por su parte, el regreso al templo una vez abandone la iglesia de la Esperanza contará con el acompañamiento musical de la Banda de Música de Nuestra Señora del Carmen de la localidad de Villalba del Alcor, que interpretará un repertorio sobrio y selecto. Previo a la salida, la corporación letífica celebrará en su sede canónica en la mañana del domingo, a las 12.00 horas, solemne eucaristía en sufragio por el alma de los fieles difuntos con motivo de la festividad de las Ánimas Benditas del Purgatorio, titulares de la hermandad.