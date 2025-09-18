Así es el camión que traerá a la patrona de Lepe a la Magna Mariana de Huelva

La Magna Mariana de Huelva está dejando imágenes y noticias singulares antes incluso de su celebración. Una de las más curiosas es la forma en que la Virgen de la Bella, patrona de Lepe, será trasladada hasta la capital onubense. La hermandad matriz ha optado por evocar su propia historia, recuperando la estampa de la Procesión Magna de 1954 en un viaje que será todo menos discreto.

Para la ocasión, se ha acondicionado una réplica del camión que hace 71 años portó a la imagen. El vehículo, un modelo antiguo de color rojo procedente de Asturias, ha sido preparado meticulosamente. En su parte trasera se ha instalado una gran urna acristalada que permitirá que el cajón que guarda a la Virgen de la Bella sea visible durante todo el trayecto por carretera, una decisión que contrasta con el método habitual de traslado de imágenes, que suelen viajar de forma más discreta en camiones cerrados. Solo algunas, como la Virgen de los Milagros de Palos de la Frontera, que llegará en su carreta desde La Rábida, tienen previsto un traslado procesional de ida.

La iniciativa busca «evocar ese día glorioso de 1954», como explica la propia hermandad. El texto difundido por la corporación lepera recuerda cómo, gracias al empeño de Enrique Muñoz Álvarez, se ha podido materializar este proyecto que rinde homenaje a la memoria de los mayores del pueblo. «En la memoria de muy pocos ya, está la imagen de la Virgen en lo alto de un camión despidiéndose de su pueblo camino de Huelva», señalan, aludiendo a fotografías antiguas que atestiguan aquel acontecimiento.

El viaje de ida comenzará esta tarde a las 18.00 horas desde Lepe, con llegada prevista a las 20.00 horas a la Iglesia del Calvario de Huelva, en la zona del antiguo Mercado del Carmen. El camión entrará en la capital por el barrio de Las Colonias. Una vez en su destino, se vivirá otro momento especial: la urna se abrirá en la misma puerta del templo y la patrona de Lepe será subida a su paso procesional a la vista del público.

El regreso, el domingo, también será extraordinario. Tras salir de la Capilla del Calvario a las 11.00 horas, la imagen se dirigirá al Muelle de Levante del Puerto de Huelva, donde embarcará para un traslado marítimo-fluvial hasta el puerto lepero de El Terrón. La llegada está prevista sobre las 16.00 horas. Desde allí, será entronizada en su carreta para iniciar el camino de vuelta a Lepe, pasando por el recinto romero y llegando a la Cruz Primera a las 20.30 horas, para finalmente entrar en su templo a la medianoche.