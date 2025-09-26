La Cinta ya va camino de su santuario tras la misa en San Pedro

La Virgen de la Cinta en el paso a punto de salir de la parroquia de San Pedro hacia su santuario

La Virgen de la Cinta regresa este viernes a su santuario después de su participación en la Magna Mariana celebrada en Huelva el pasado sábado.

A las 19.00 horas se ha celebrado en la parroquia Mayor de San Pedro, presidida por su párroco Francisco José Feria Reviriego, la misa de acción de gracias en el XXXIII aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Cinta.

Y ll término de la sagrada Eucaristía, hacia las 20.00 horas, la Virgen ha iniciado desde la Antigua Arciprestal la procesión popular de subida al santuario, siguiendo este año de manera extraordinaria el recorrido por el Conquero, como hiciera en el año de la Coronación Canónica.

La Virgen de la Cinta recorrerá el porche de San Pedro, plaza de San Pedro, calle San Andrés, plaza Ivonne Cazenave, avenida Manuel Siurot, rotonda Martín de Olivares, teniendo prevista la llegada al santuario sobre las 00.30 horas.