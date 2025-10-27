Abierto el plazo para las siete categorías de los Premios Gertrude V. Whitney a la Mujer Onubense

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, junto con el presidente de la Asociación Huelva-Nueva York, Juan Antonio Márquez, acompañados por el tesorero de la asociación, Manuel Ángel Bracho, han presentado los II Premios 'Gertrude V. Whitney' a la Mujer Onubense, que reconocen a las mujeres de Huelva y su provincia que hayan destacado en algunos de los siete ámbitos de la convocatoria, por su esfuerzo y entrega y, principalmente, por sus valores y cualidades personales.

Las propuestas podrán ser remitidas hasta el día 7 de noviembre a la Asociación Huelva-Nueva York a través de la página web de esta institución https://huelvanuevayork.es/ , englobadas en las siguientes categorías: acción social; arte; cultura; deportes; economía y empresa; educación y salud. A estas se añade una Nominación Especial, propuesta por la citada asociación.

El presidente del Puerto de Huelva ha agradecido al presidente de la Asociación Huelva-Nueva York la convocatoria de estos premios, que «contribuyen a mantener vivo el legado de la escultora, autora del Monumento a Colón, situado en la Punta del Sebo en la zona de servicio del Puerto de Huelva, donde se ha inaugurado este año una escultura en su memoria, además de poner en valor la historia, relaciones con el continente americano y reconocer la labor desempeñada por mujeres en distintos ámbitos».

Alberto Santana, presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, durante la presentación de la segunda edición de los premios h24

Por su parte, el presidente de la Asociación Huelva-Nueva York ha destacado el objetivo de estos premios, que rinden homenaje a Miss Whitney, «una persona ejemplar en distintos ámbitos de la sociedad de la época, a principios del siglo XX, lo que nos ha llevado a incluir este año una nueva categoría para rememorar su mecenazgo a artistas jóvenes, incluyendo el ámbito artístico».

Asimismo, Márquez ha recordado que durante la convocatoria anterior se registró «un gran éxito de público», por lo que confía en que la Asociación que representa reciba «numerosas propuestas para reconocer la labor de un elevado número de mujeres».

Datos de los premios

La organización realizará una preselección de tres candidatas de la provincia de Huelva por categoría entre las propuestas que los ciudadanos remitan a la página web de la Asociación Huelva - Nueva York.

Mientras que el jurado, formado por representantes de instituciones públicas y privadas, seleccionará una premiada por cada categoría. La ceremonia de entrega de las estatuillas a las premiadas se celebrará en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Campus La Merced) el día 2 de diciembre de 2025, con motivo del 97 aniversario de la donación económica de ciudadanos estadounidenses al Gobierno de España para poner en marcha un Museo de Las Américas en la provincia de Huelva.

En este certamen colaboran el grupo de investigación Estudios Sociales e Intervención Social (Eseis), el Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (Coideso), la Asociación Cultural Iberoamericana y el Museo de Las Américas de Huelva. Igualmente, es posible gracias al patrocinio del Puerto de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur, el Colegio de Economistas de Huelva y PH Technology.