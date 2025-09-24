Un influencer muy conocido se queda sin palabras al ver el invento de un bar de Huelva para mantener la cerveza helada: «¿Pero esto qué es?»

Un influencer de Sevilla se queda sin palabras al ver el invento de un bar de Huelva para mantener la cerveza helada

Para poder disfrutar de una buena cerveza es necesario que esta se encuentre muy fría o prácticamente helada. Se trata de un requisito obligatorio que permite potenciar su sabor, además de una exigencia fundamental por parte de los consumidores que piden esta bebida en los bares.

Es el motivo por el que un conocido bar de Huelva ha tirado de ingenio para diseñar un sistema infalible que permite que la cerveza se mantenga fría incluso después de haberla servido. Así lo ha podido comprobar Juan Antonio Aguayo, más conocido en redes sociales como @guiasevillana, que ha tenido la oportunidad de descubrir este curioso invento que le ha dejado 'helado'.

Así enfrían la cerveza en este bar de Huelva

El crítico gastronómico estuvo el pasado verano visitando algunos restaurantes de Huelva y se quedó muy sorprendido cuando estuvo en la Freiduría El Mercado, situada en el Mercado del Carmen. El motivo de su sorpresa fue la técnica que utilizaban para mantener la cerveza fría.

Así enfrían la cerveza en la Freiduría El Mercado guiasevillana

Como se puede ver en una de las historias que compartió en sus redes sociales, en este establecimiento colocan la cerveza sobre una especie de cubeta de metal repleta de hielo picado. De esta forma, se consigue que la bebida no se enfríe en ningún momento: «¿Pero esto qué es? No sabía que en Huelva vivían en el 2075», afirma el sevillano.

También visitó otros restaurantes de Huelva

La Freiduría El Mercado no fue el único lugar de Huelva que estuvo visitando Juan Antonio Aguayo. El creador de contenido también se pasó por Azabache, uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad que le sorprendió mucho por la increíble calidad de sus platos, como es el caso de la ensaladilla, que definió como «magia servida en un plato».

También pudo disfrutar del Bar Margallo, un bar de Ayamonte que es conocido por su famoso tomate aliñado. «El aliño es impresionante», afirmó el sevillano cuando probó este plato cuya receta es secreta que sólo conoce el propietario.

La provincia de Huelva es un auténtico templo de la gastronomía y Juan Antonio Aguayo lo ha podido comprobar en primera persona, además de quedarse fascinado por la curiosa técnica que usan en la Freiduría El Mercado para mantener la cerveza fría.