Un conocido influencer de Sevilla alucina con los platos de este restaurante de Huelva: «De las mejores barras de España»

En Huelva es posible disfrutar de experiencias gastronómicas únicas. La ciudad cuenta con un gran número de bares y restaurantes que son conocidos por su extraordinaria oferta culinaria basada, principalmente, en productos típicos de la tierra. Uno de ellos ha sido visitado recientemente por un influencer gastronómico que se ha quedado fascinado tras probar algunos de sus platos.

Se trata de @guiasevillana, un conocido creador de contenido que se ha vuelto muy popular en redes sociales por sus reseñas de bares. En uno de sus últimos vídeos, el influencer estuvo visitando un restaurante de Huelva al que definió como «un templo del producto y una de las mejores barras de España».

El influencer disfrutó de la gastronomía onubense en este restaurante

El restaurante de Huelva que estuvo visitando @guiasevillana fue Azabache, uno de los más conocidos de la ciudad. Se encuentra en la calle Vázquez López y cuenta con una oferta gastronómica única en la que destacan, sobre todo, los productos típicos de la tierra.

Durante su visita, el influencer pudo disfrutar de algunos de los platos más famosos del restaurante como la ensaladilla, las albóndigas de choco, las delicias de rape, los huevos de choco o el tartar de atún. De la ensaladilla, incluso, afirmó que se trataba de «magia servida en un plato». Las albóndigas de choco también sorprendieron mucho al sevillano, que como él mismo explicó, «las guardará siempre en su recuerdo».

Aunque sin duda alguna, el plato que más disfrutó fueron los huevos de choco. «Estaban tan frescos que aún conservaban restos de coral. Impresionante. Una auténtica barbaridad de plato», afirmó.

El curioso postre que pidió

Para rematar el almuerzo, el influencer pidió como postre uno de los platos estrella de la gastronomía de Huelva, el jamón. En este caso se trataba de un jamón ibérico de bellota Lazo Gran Reserva con 40 meses de curación. Su sabor, como era de esperar, le dejó sin palabras.

Su amplia oferta gastronómica y el extraordinario sabor de todos sus platos convierten al restaurante Azabache en uno de los lugares imprescindibles de Huelva, como ha demostrado este creador de contenido en uno de sus últimos vídeos.