Michelle Jenner y Raúl Arévalo protagonizan esta serie que triunfa en Amazon y está inspirada en Huelva

El pasado día 31 de octubre la plataforma Amazon Prime estrenó la serie española 'Dime tu nombre', que consta de seis episodios de unos 50 minutos de duración cada uno de ellos que atrapan al espectador desde el principio hasta el final. Por ahora las audiencias les están dando la razón a sus creadores.

Esta producción está incluso siendo comparada por la crítica con fenómenos internacionales como 'Dark' o 'Stranger Things'. Una de las cosas que más están valorando los críticos es el escenario de la serie. Está rodada en la provincia de Toledo, concretamente en el municipio de Val de Santo Domingo y la pedanía de Caudilla. Pero la trama original se desarrolla en Huelva y como muestra están por ejemplo los cultivos de fresas que aparecen de manera bastante frecuente.

La trama se desarrolla en Huelva en el año 1997. Los habitantes de Río Blanco, un pueblo que vive de la fresa, han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en Fuensanta, una aldea abandonada. Pero la convivencia genera tensiones. Lo sabe Sonia (protagonizada por Michelle Jenner), dirigente de una ONG que ayuda en la integración. También lo sabe el Padre Ángel (Darío Grandinetti), cura local. Y hasta Safir (Younes Bouab), el imán. Pero lo que ninguno de ellos imagina es que los cimientos de Fuensanta esconden algo capaz de desatar sus peores pesadillas.

Esta serie de terror sobrenatural está creada y escrita por Alejandro Hernández, Hugo Stuven Casasnovas y César de Nicolás y dirigida por Stuven Casasnovas. Otros de los actores de renombre que aparecen son Raúl Arévalo, Carla Quílez, Ramón Barea o Elena Rivera, entre otros.

La serie sorprende por su cuidada ambientación noventera: los decorados, la tecnología y hasta el vestuario nos trasladan a una época en la que el aislamiento rural y los prejuicios sociales eran tan reales como el miedo que se respira en cada escena. Su título, 'Dime tu nombre', hace referencia a un antiguo ritual de exorcismo islámico, donde conocer el nombre del mal es la clave para enfrentarlo.