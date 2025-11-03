Va a una playa de Huelva y se queda sin palabras al encontrar esto en plena orilla: «¿Eso no lo recoge nadie?»

El narcotráfico se ha convertido en un serio problema para las cosas de Huelva. Hace sólo unos días, de hecho, la Guardia Civil detuvo a 10 personas que se encontraban descargando fardos de hachís en una embarcación muy próxima a la costa onubense. Se requisaron un total de 88 fardos que tenían un peso de 3.520 kilos, además de dos vehículos y una embarcación.

El último episodio relacionado con el narcotráfico ha tenido lugar recientemente en una playa ubicada en pleno parque de Doñana, cuando un hombre que estaba paseando por la orilla se encontró con un gran número de bidones de gasolina que habían sido utilizados para el narcotráfico.

Así se encontraba la playa

El hombre que ha compartido el vídeo de los bidones en redes sociales ha sido @quique.bolsitas, un usuario de TikTok que suele publicar vídeos recogiendo basura de lugares naturales. En este caso, como se puede ver en las imágenes, el hombre vio que había un gran número de garrafas de plástico esparcidas por toda la orilla.

Fue entonces cuando decidió moverlas de su ubicación para que no fueran arrastradas por el agua hacia el interior del mar. «Les diría a los deportistas que se vengan aquí a entrenar», afirma Quique en tono irónico mientras retiraba los cerca de 50 bidones de gasolina que había en la orilla a toda prisa.

No es la primera vez

Por desgracia, no es la primera vez que una persona encuentra este tipo de bidones en las playas de Huelva. Hace unos meses un joven publicó también un vídeo en TikTok donde se podía ver la playa de La Antilla cubierta de garrafas de gasolina. También ocurrió lo mismo en la Flecha del Rompido, donde otro hombre también pudo ver varios bidones tirados en la orilla.

Se trata de un problema de gran importancia que afecta cada vez más a las costas de Huelva y que está provocando que este tipo de imágenes se conviertan en algo habitual, con el consiguiente daño que esto provoca a los fantásticos entornos naturales de la provincia.