El chiringuito de la costa de Huelva que enamoró a una malagueña: «Se nota que todo está muy fresco»

El restaurante de la costa de Huelva que enamoró a una malagueña

Comer en la costa de Huelva es un auténtico placer. El extenso litoral onubense cuenta con un gran número de restaurantes y chiringuitos donde es posible disfrutar de pescados frescos típicos de la gastronomía de la provincia. Es el caso de un local que se encuentra en la playa de La Antilla y ha enamorado a una malagueña.

La joven en cuestión se llama Paula Fernández (@paulafeernandezz) y ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que muestra cómo ha sido su experiencia en este chiringuito de la costa de Huelva. Como ella misma explica, el extraordinario sabor de los platos la dejó sin palabras.

Este es el chiringuito que visitó en La Antilla

El chiringuito en el que estuvo la creadora de contenido fue 'El Trasmallo', uno de los restaurantes más conocidos de La Antilla que se encuentra en la barriada de los pescadores. Durante su visita, Paula Fernández pudo probar algunos de los platos más típicos del chiringuito como las acedías, las almejas, la ensaladilla, los chocos fritos, los langostinos, la lubina o las coquinas.

«Me repito mucho, pero es que está jugosísima. Se nota todo que está muy fresco», indicó la joven tras probar la lubina. Su opinión del resto de platos fue similar, destacando el gran sabor y la frescura que tenían todos los productos, como es el caso de los chocos, las almejas o las acedías.

El pescado fresco, la clave de su éxito

Uno de los secretos de este restaurante, según explica la creadora de contenido, es que utilizan pescado fresco. «Uno de los bares con el pescado más fresco de La Antilla. El dueño pesca el género y se lo trae para aquí», afirma Paula en el vídeo mientras muestra imágenes del local y del dueño mostrando el pescado fresco del día.

El Trasmallo es una opción muy recomendable para las personas que se encuentren en La Antilla. Un chiringuito muy popular en la zona donde es posible disfrutar del sabor del pescado fresco al lado del mar, como ha destacado esta joven influencer que se ha enamorado de este conocido restaurante de la costa de Huelva.