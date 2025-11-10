Antonio Orozco y Niña Pastori actuarán en Huelva en Navidad: fechas, lugar y precio de las entradas

La capital onubense se prepara para vivir un fin de semana inolvidable lleno de música, emoción y grandes artistas. Durante el puente festivo de diciembre, los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2025, el Palacio de Deportes Carolina Marín acogerá tres conciertos de primer nivel que convertirán Huelva en el epicentro musical de Andalucía.
El viernes 5 de diciembre, Niña Pastori inaugurará el puente con su espectáculo «Navidad con Niña Pastori», una cita muy esperada en la que la artista gaditana presentará su repertorio más navideño, con esa voz y ese arte que la han convertido en una de las grandes figuras de la música española.
El sábado 6 de diciembre, será el turno de Antonio Orozco, que llega con «La gira de mi vida», un recorrido por sus grandes éxitos en un directo lleno de fuerza, emoción y cercanía con el público.
Y para cerrar el fin de semana, el domingo 7 de diciembre, «Así Canta Jerez en Navidad» traerá a Huelva el inconfundible compás del arte jerezano con su propuesta «Ya llegó la fiesta», una celebración que hará vibrar al público con la energía y el duende de sus artistas.
Tres noches consecutivas que llenarán de color, música y pasión la ciudad, en un puente festivo que promete convertirse en una de las citas más esperadas del año para los amantes de la buena música.
