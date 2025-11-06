La curiosa mascota de un onubense que se ha vuelto viral en redes sociales: «¡Huelva es increíble!»

Tener una mascota que sea original y diferente a las habituales se ha convertido en una curiosa tendencia de los últimos años. Son muchas las personas que no se conforman con tener el clásico perro o gato en casa y buscan un animal más atrevido que deje sin palabras a todos aquellos que lo vean.

Es justo lo que le ha ocurrido recientemente a un onubense que estaba paseando tranquilamente por la ciudad hasta que vio una especie de cerdo en plena calle. Lo más curioso es que el animal, como se puede ver en el vídeo publicado en TikTok por @saull_08, tenía incluso una sujeción idéntica a la de los perros.

Un cerdo como mascota

«Estás en Huelva y ves un cerdo en la calle», se indica en la descripción del vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales y que muestra a este animal paseando por la calle con toda la tranquilidad del mundo. En las imágenes se puede apreciar que se trata de una especie de jabalí por el color de su pelo y por la forma de su cola completamente alargada, a diferencia de los cerdos comunes.

El animal, además, contaba con una especie de arnés de seguridad que disponía de un agarre para la correa, como el que se utiliza con algunos perros, lo que permite deducir que se trata de un animal domesticado que convive con humanos.

Las respuestas en redes sociales

Los usuarios, como suele ocurrir en estos casos, han respondido al vídeo con varios comentarios irónicos: «Huelva es increíble, vamos», «¿Por qué cada día hay un animal distinto?», «Es que como mi Huelva no hay na'», «Creo que es de mi amiga, me meo», «Se llama Caín, yo lo conozco», han sido algunas de las respuestas.

La gente es cada vez más original a la hora de tener mascotas y la persona propietaria de este cerdo es el mejor ejemplo de ello. Un animal encantador que ha sorprendido a muchos onubenses mientras paseaba por la calle con su arnés de la misma forma que lo haría un perro.