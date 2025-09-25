El curioso experimento para demostrar que Vietnam es más seguro que España: «Para que veáis el nivel...»

¿Vietnam es un país más seguro que España? Es la cuestión que ha querido comprobar Carlos Cruz (@carloscruzrzz), un onubense muy conocido en redes sociales por el contenido que comparte en su perfil sobre los viajes que realiza por el mundo. En estos momentos se encuentra visitando este país del sudeste asiático y, como es habitual, está documentando su experiencia a través de su canal de TikTok.

En uno de sus últimos vídeos, el joven onubense afirma que uno de los aspectos que las le ha sorprendido de Vietnam es su seguridad, hasta el punto de afirmar que se trata de un país más seguro que España. Para demostrarlo, ha realizado un curioso experimento que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Así fue el experimento

«Tailandia, Vietnam y estos países son mucho más seguros que España», afirma Carlos Cruz en el vídeo donde realiza su experimento. Como se puede ver en las imágenes, el onubense dejó su cartera, su pasaporte y su cámara GoPro encima de un cuadro eléctrico y fue a comprar unas cosas a la tienda que había al otro lado de la calle.

Tras pasar unos minutos, Carlos volvió al lugar donde dejó sus cosas y pudo comprobar que todo se encontraba tal y como lo dejó. «Para que veáis el nivel de lo que me fio de este país. No me han robado», afirma en el vídeo tras volver a coger sus cosas.

Una cuestión cultural

Vietnam, por lo general, es un país seguro para los turistas. Esto se debe principalmente a que el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del país. Desde el punto de vista legal, además, robar está considerado como un delito muy grave que puede ser condenado con penas de varios años de prisión, sobre todo, si el robo se efectúa sobre un turista.

Es justamente lo que ha podido comprobar Carlos Cruz durante su viaje a Vietnam, donde nadie le robó ninguna de sus pertenencias a pesar de ser de gran valor y de dejarlas a la vista de todo el mundo en plena calle.