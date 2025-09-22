José Abellán, famoso cardiólogo: «El alcohol disminuye el riesgo de sufrir un infarto. Es una verdad»

Por todos es sabido que el alcohol, cuando se toma en exceso, resulta muy perjudicial para el organismo. Sin embargo, también tiene un aspecto positivo que mucha gente desconoce. Así lo afirma José Abellán, uno de los cardiólogos más conocidos de España que ha sido entrevistado recientemente por Jordi Wild en su famoso podcast 'Wild Project'.

Durante la entrevista, el cardiólogo murciano comentó varios aspectos relacionados con la salud cardiovascular, como la relación que tiene el consumo de alcohol con el corazón. Fue ahí cuando el doctor Abellán realizó una afirmación que sorprendió mucho al propio Jordi Wild y a los espectadores que han tenido la oportunidad de ver la entrevista.

El alcohol y los infartos

«El alcohol disminuye el riesgo de infarto. Es una verdad. Es así», afirmó José Abellán. Como explica el cardiólogo, esto se debe a que el alcohol, sobre todo el vino, tiene una capacidad antitrombótica, lo que significa que retrasa la capacidad de la sangre de coagular y formar trombos, que suelen ser una de las causas que provocan los infartos.

En este sentido, cuando una persona está tomando alcohol, disminuye de forma considerable las posibilidades de sufrir un infarto, pues es menos posible que su sangre le provoque un trombo, como afirma el doctor: «Si tú estás tomando alcohol, en el corazón es antiagregante, es decir, evita que se creen esos trombos».

Se descubrió en Francia

Esta característica que tiene el alcohol y que está relacionada con la salud cardiovascular se descubrió en Francia. Como indicó José Abellán, un estudio llamado la paradoja francesa investigó cómo era posible que los franceses, a pesar de consumir muchas grasas saturadas como el queso, tuvieran un bajo riesgo de sufrir infartos.

El estudio determinó que se debía al vino, sobre todo al vino tinto, ya que esta bebida tiene polifenoles, además de ser antiagregante y tener antioxidantes, lo que permite que la sangre reduzca su capacidad para coagular.

Eso sí, el doctor también explica que, a pesar de tener un lado positivo para la salud cardiovascular, el alcohol es peligroso para otras partes del organismo. Por eso es fundamental consumirlo siempre con moderación para evitar los problemas que puede llegar a provocar.