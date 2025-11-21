El curioso reto que ha llevado a un tiktoker a este pueblo de Huelva: «¡Hasta la tele me ha entrevistado!»

La provincia de Huelva cuenta con una serie de pueblos y enclaves naturales únicos que enamoran a todas las personas que tienen la oportunidad de visitarlos. El último ejemplo de ello lo ha protagonizado un tiktokter que lleva varios meses realizando un curioso reto que está compartiendo a través de sus redes sociales.

Se trata de David Giménez (@elretodedavid), un creador de contenido que se propuso el reto de dar la vuelta completa a la península ibérica caminando por el litoral. Comenzó el pasado mes de mayo en Salou y ya lleva más de 160 días con su peculiar desafío. Una de sus últimas paradas ha sido la provincia de Huelva, donde ha podido visitar Ayamonte, Isla Cristina y El Terrón.

Así fue su visita a Huelva

Durante el día 159 del reto, David ha tenido la oportunidad de visitar algunos de los lugares más conocidos de la costa de Huelva. El creador de contenido comenzó su etapa en Ayamonte, donde estuvo visitando la Iglesia de San Salvador y el río Guadiana que hace frontera con Portugal.

Después estuvo caminando a través de la vía verde, antigua vía de tren, hasta llegar a Isla Cristina, donde vio el célebre mural dedicado a Manuel Carrasco que se encuentra en la barriada de la Punta del Caimán y el mítico faro. Durante su paso por el municipio isleño, además, unos vecinos le dieron a David un bocadillo para que repusiera fuerzas después del largo camino.

#vueltaespañaandando #ayamonte #islacristina #elterron ♬ sonido original - elretodedavid @elretodedavid Día 159 del reto y primer día de vuelta en España. Salgo de Ayamonte rumbo al Terrón pasando por la mítica Isla Cristina, donde ¡hasta la tele me ha entrevistado! 📺🔥 Un día lleno de encuentros con seguidores, risas, apoyo y energía buena. Al final, acabé durmiendo en el vestuario del puerto del Terrón… ¡cosas que solo pasan en este reto! 😂💪 Seguimos sumando kilómetros por España. ❤️🇪🇸 . . . . . #elretodedavid

Pasó la noche en El Terrón

«Mirad. Madre mía, cómo se está poniendo la nube», afirmó el tiktoker mientras grababa un fantástico atardecer justo antes de llegar a El Terrón, lugar donde pasó la noche. Un encargado del puerto deportivo le dejó utilizar las duchas del vestuario femenino y fue ahí donde David colocó su saco de dormir.

El joven creador de contenido, de momento, continúa con este curioso reto por el que ya ha recorrido más de 4.000 kilómetros y que le ha permitido, entre otras muchas cosas, describir algunos de los encantos de la provincia de Huelva.