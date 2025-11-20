Jordi Cruz, chef con cinco estrellas Michelín, explica el error que todo el mundo comete al cocer pasta: «¡En Italia no lo perdonarían nunca!»

Cocer pasta puede parecer uno de los procesos más simples de la cocina, pero sigue generando dudas y variaciones en cada casa. Hay quienes la enjuagan, quienes le ponen aceite al agua o quienes la dejan más tiempo por si acaso. Y es que, aunque es un plato cotidiano, la forma de prepararla cambia mucho de una persona a otra, y esos pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.

En Italia, la cuna de la pasta, se entiende que debe quedar al dente; esto es, firme, sin estar pastosa ni pasada de cocción. Para acercarse a ese punto perfecto, nada mejor que escuchar a un chef con cinco estrellas Michelín como Jordi Cruz, capaz de detectar con precisión los errores más comunes que todos cometemos al cocer pasta.

Estos son los errores que se cometen al cocer pasta, según el chef Jordi Cruz

A través de un publico publicado en TikTok (@jordicruzof), el afamado chef barcelonés explica cómo evitar los errores más comunes al cocer la pasta para lograr un plato realmente impecable. «El último es el más habitual, el que genera más controversia», advierte, antes de comenzar enunciando que una de las cosas más importantes es el agua. «Tiene que haber bastante agua. Por cada 100 gramos, que es lo que tengo aquí, tiene que haber un litro de agua más o menos«, señala.

@jordicruzof Sabes que errores no puedes cometer al cocer la pasta? ♬ sonido original - JordiCruzOf

Otra cosa importante es la sal. Sobre ello, Jordi Cruz dice que «tiene que haber sal en el agua de cocer la pasta. Ni mucha ni poca, la necesaria. ¿Por qué? Porque, cuando mantequemos, cuando terminemos el plato de pasta en la sartén con la salsa, quizás necesitemos un poquito de líquido y esta agua de cocer la pasta es buenísima para hacerlo. Mirad, aquí tengo ocho litros de agua, así que echaríamos unos 100 gramos de sal«.

En tercer lugar, con respecto al uso de aromatizantes en el agua de cocer la pasta, el chef catalán advierte no meter laurel, ajo u orégano «porque nos interesa la pureza del sabor de la pasta. Y si no metemos nada, mejor«.

Y, por último, «el error garrafal que todos cometéis. ¿Lleva o no lleva aceite el agua de cocer la pasta? Nunca. ¿Por qué? Porque lo primero que hará es que la salsa resbale en esta pasta tan buena, que tiene unos surquitos pequeñitos a nivel microscópico cuando es muy buena pasta para que la salsa no resbale. Esos errores, en Italia, no os lo perdonarían nunca. O sea que no los cometáis jamás«.