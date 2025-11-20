La estatua de Colón cobra vida gracias a la inteligencia artificial: «¡Qué pasada, qué bonito!»

La inteligencia artificial vuelve a obrar uno de esos pequeños milagros virales que conquistan las redes. Esta vez, el protagonista es el Monumento a Colón de la Punta del Sebo, uno de los grandes símbolos de Huelva, que en un vídeo publicado por el tiktoker manu.huelva decide bajarse de su pedestal y darse un respiro… pescando en el estuario del Tinto.

El creador, aficionado a la pesca según se aprecia en su perfil, ha imaginado al célebre coloso de la Punta del Sebo disfrutando de la misma afición. En la pieza, elaborada con IA, la gigantesca se baja de su pedestal y lanza la caña al río como si fuera lo más natural del mundo. «Yo cuando nadie me ve», asegura un Colón sorprendentemente expresivo.

El resultado ha causado sensación: el vídeo supera ya los 700 'likes' y acumula decenas de comentarios. La mayoría celebran la creatividad y la afición tan onubense de este célebra vecino. «Pero el vídeo es espectacular, viva Huelva bonita y descubridora, la mejor tierra de España, comparto», escribían. «¡Qué pasada, qué bonito!».

Monumento de la Punta del Sebo

El Monumento a Colón, inaugurado en 1929, forma parte del imaginario colectivo de Huelva desde hace casi un siglo. Diseñado por la escultora estadounidense Gertrude Vanderbilt Whitney, la figura —de casi 37 metros de altura— vigila desde la Punta del Sebo la confluencia del Tinto y el Odiel.

Quizá por eso el vídeo de manu.huelva ha despertado tanta simpatía: ver a un símbolo tan solemne echar la tarde con la caña en el río conecta con la identidad marinera de la provincia y hace partícipe de la misma a uno de sus emblemas.