Horarios y precios para visitar este fin de semana La Nao Victoria en Huelva

La Nao Victoria se encuentra ya en el puerto de Huelva tras atracar en el Muelle de Levante esta tarde. Se trata del primer puerto andaluz en el que hace escala tras la gran gira europea que ha realizado durante seis meses por cerca de 30 puertos del Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos.

El navío es una magnífica obra maestra de la carpintería de ribera onubense, construido en Isla Cristina en 1991 siguiendo un minucioso rigor histórico, en roble y pino y fiel a cómo fue aquel que hace 500 años circunnavegó la tierra. Un barco que navega como embajador de esta gran hazaña marítima y realiza anualmente grandes giras internacionales como museo flotante de esta gesta y de la ingente labor de los marinos españoles, que abrieron con sus barcos la imagen del mundo y unieron el planeta a través las rutas que trazaron.

La Nao Victoria ha realizado ya inmensas singladuras por los grandes océanos del planeta y visitado sus grandes continentes. Durante los años 2004/2006 completó su propia vuelta al mundo, surcando más de 26.000 millas náuticas, haciendo escala en 17 países, como Colombia, Panamá, Hawái, Japón, Singapur o Hong Kong. Desde entonces no ha cesado de navegar, realizando importantes giras culturales por centenares de puertos de EE.UU. y Europa.

La Nao Victoria podrá visitarse entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre h24

Durante su estancia en Huelva el público podrá subir a bordo, recorrer sus cubiertas y conocer la asombrosa aventura que protagonizó hasta lograr circunnavegar planeta. Los visitantes podrán además bajar a su bodega y conocer las vivencias de la joven tripulación que hoy día sigue navegando en ella por mares de todo el mundo.

El público puede reservar ya sus entradas en la web de tickets.fundacionnaovictoria.org para no quedarse sin conocer este fantástico navío. Los centros escolares y asociaciones, deberán programar su visita a través del correo ecampos@fundacionnaovictoria.org

Datos de la visita

Fecha: del 21 al 23 de noviembre

Lugar: Muelle de Levante

Horario: 10.00 a 18.30 horas.

Tickets Nao Victoria: adultos: 7€ / Niños (5- 10 años): 4€ / 18€ Familias (2 adultos + hasta 3 niños de entre 5- 10 años). Gratis para menores de 5 años, que deberán ir acompañados por un adulto).

Visita Guiada Colegios y Asociaciones: 4€ niños y 7€ adultos (1 persona responsable entra gratis por cada 10 personas): ecampos@fundacionnaovictoria.org // Tfno. 954090956

Puntos de ventas: en el barco o en la web: tickets.fundacionnaovictoria.org