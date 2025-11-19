El negocio que triunfa en toda España gracias a las fresas de Huelva: la gente hace cola para probarlas

La fresa es una de las frutas más consumidas en España y casi toda su producción nacional sale de un mismo punto; nada más y nada menos que de la provincia de Huelva, responsable del 97% del total. Y no es una casualidad. En territorio onubense se ha desarrollado un modelo agrícola muy eficiente, que se ha ido perfeccionando desde los años 70, adaptado al clima y orientado a abastecer tanto al mercado nacional como a buena parte de Europa.

Las fresas onubenses son conocidas por su calidad y por un sabor que las ha hecho destacar fuera de nuestras fronteras. En este sentido, en 2025, cabe destacar que el sector ha superado por primera vez las 50 variedades en cultivo, un hito que refleja su capacidad de innovación. El resultado es un producto sano, seguro y sostenible que sigue reforzando el liderazgo de Huelva en este mercado. Y, gracias a ello, hay un negocio llamado 'La Fresería' que está triunfando en toda España.

'La Fresería', un negocio que triunfa gracias a las fresas de Huelva

'La Fresería' se ha hecho un nombre en toda España basándose en una idea sencilla: ofrecer siempre la mejor fresa posible. Para lograrlo, la empresa trabaja únicamente con producto nacional que llega fresco cada día desde las zonas de cultivo más destacadas del país como son Segovia y, por supuesto, Huelva. Esa estrategia les permite garantizar un sabor intenso y una frescura que se nota desde el primer bocado.

Y es que, detrás de cada tanda de fresas, hay una selección cuidadosa, pensada para que solo lleguen al cliente las piezas con mejor aspecto, textura y aroma. Esa apuesta por la calidad ha impulsado la rápida expansión del negocio, que ya suma más de veinte tiendas distribuidas por diferentes provincias españolas. Curiosamente, todavía no cuentan con presencia en territorio onubense, pese a que buena parte de su éxito nace precisamente de las fresas de Huelva.

¿Cómo funciona 'La Fresería'?

El éxito de 'La Fresería' se basa en ofrecer una experiencia totalmente personalizada inspirada en la forma de disfrutar la fruta que triunfa en ciudades como Nueva York o Londres, pero adaptada al gusto español, tal y como expresan desde la propia empresa. Así, cada cliente puede crear su postre perfecto eligiendo primero el tamaño del vaso (S, M o XL), luego la salsa (chocolate, dulce de leche, nata, pistacho, Lotus, Oreo…) y, finalmente, el topping (desde gominolas hasta frutos secos o más galletas de marcas clásicas).

De esta forma, 'La Fresería', ofrece una carta amplia y variada, pensada para todo tipo de paladares, y donde la protagonista siempre es la fresa. Gracias a esta combinación de frescura, calidad y personalización, cada visita se convierte en una experiencia única.