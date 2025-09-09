Una empresa de frutas de Cádiz afirma esto sobre las fresas de Huelva: «El olor y el sabor que tienen...»

Las fresas de Huelva son un auténtico manjar. Esta fruta es conocida en todo el país por su extraordinario sabor, su calidad y sus increíbles propiedades. Se trata de un producto de gran valor que se encuentra en plena temporada y que en estos momentos está disponible en cualquier supermercado, frutería o negocio relacionado con la fruta.

Es el caso de FruSur, una empresa de El Puerto de Santa María que se dedica a la distribución de fruta, verduras y hortalizas. La compañía ha publicado recientemente un vídeo en sus redes sociales donde hablan sobre las fresas de Huelva, uno de los muchos productos que tienen a la venta y que ahora han querido destacar.

Así hablan de las fresas de Huelva

En el vídeo compartido por FruSur en su perfil de TikTok (@grupo.frusur) aparece uno de sus trabajadores mostrando una caja de fresas de Huelva. «¿Tú has visto esta fresa que te enseñamos hoy? No veas el sabor y el olor que tienen», se indica en la descripción.

Como se puede ver en las imágenes, el trabajador de FruSur abre una caja de fresas y explica una peculiaridad del producto: «Esta fresa no es fortuna, que es la que hay ahora mismo por todos los mercados. Esta fresa es un poquito más cortita que la fortuna y da menos kilos por hectárea, pero la diferencia está en el aroma y el sabor, mira como es por dentro», explica el hombre mientras prueba la fresa y muestra cómo es por dentro.

Propiedades de las fresas de Huelva

Las fresas de Huelva son un producto muy valorado por su alta calidad y su increíble sabor. Son ricas en vitamina C, antioxidantes y ácido fólico. Además, son bajas en calorías, poseen mucha fibra y tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Se trata de una fruta que posee numerosos beneficios para la salud y que también desempeña un papel fundamental en la economía de la provincia onubense, donde hay más de 1.300 productores y más de 6.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la fresa.