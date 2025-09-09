FRESAS
Una empresa de frutas de Cádiz afirma esto sobre las fresas de Huelva: «El olor y el sabor que tienen...»
La compañía gaditana ha compartido un vídeo en sus redes sociales hablando sobre las fresas de Huelva
Un frutero de Bilbao desmiente un mito sobre las fresas de Huelva: «¡Todos los años lo tengo que decir!»
Un frutero de Bilbao lanza un mensaje para los agricultores de fresas de Huelva: «La temporada de fresas este año...»
Las fresas de Huelva son un auténtico manjar. Esta fruta es conocida en todo el país por su extraordinario sabor, su calidad y sus increíbles propiedades. Se trata de un producto de gran valor que se encuentra en plena temporada y que en estos momentos está disponible en cualquier supermercado, frutería o negocio relacionado con la fruta.
Es el caso de FruSur, una empresa de El Puerto de Santa María que se dedica a la distribución de fruta, verduras y hortalizas. La compañía ha publicado recientemente un vídeo en sus redes sociales donde hablan sobre las fresas de Huelva, uno de los muchos productos que tienen a la venta y que ahora han querido destacar.
Así hablan de las fresas de Huelva
En el vídeo compartido por FruSur en su perfil de TikTok (@grupo.frusur) aparece uno de sus trabajadores mostrando una caja de fresas de Huelva. «¿Tú has visto esta fresa que te enseñamos hoy? No veas el sabor y el olor que tienen», se indica en la descripción.
Como se puede ver en las imágenes, el trabajador de FruSur abre una caja de fresas y explica una peculiaridad del producto: «Esta fresa no es fortuna, que es la que hay ahora mismo por todos los mercados. Esta fresa es un poquito más cortita que la fortuna y da menos kilos por hectárea, pero la diferencia está en el aroma y el sabor, mira como es por dentro», explica el hombre mientras prueba la fresa y muestra cómo es por dentro.
@grupo.frusur Tú has visto esta fresa que te enseñamos hoy?? No veas el sabor y el olor que tienennn!!! 🤭🍓🤤 #fruta #fresas #huelva ♬ sonido original - Grupo Frusur
Propiedades de las fresas de Huelva
Las fresas de Huelva son un producto muy valorado por su alta calidad y su increíble sabor. Son ricas en vitamina C, antioxidantes y ácido fólico. Además, son bajas en calorías, poseen mucha fibra y tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
Se trata de una fruta que posee numerosos beneficios para la salud y que también desempeña un papel fundamental en la economía de la provincia onubense, donde hay más de 1.300 productores y más de 6.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la fresa.