Huelva gestionó 13 acogimientos de mujeres víctimas de violencia de género en verano

El teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999, que gestiona la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha atendido en Huelva durante julio y agosto cerca de 500 llamadas, lo que supone un incremento del 14% con respecto al periodo de enero a junio. En el conjunto de Andalucía se han recibido un total de 8.737 llamadas, un 28% más.

El pasado mes de julio la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, presentó la campaña de difusión del teléfono 900 200 999 con el lema '¡Llévatelo siempre contigo!', que emula un vídeo musical con un estribillo muy pegadizo con el 900 200 999 como protagonista. Esta línea está conectada con Emergencias 112, lo que permite activar todos los recursos dirigidos a las víctimas de violencia de género desde el momento en que se tiene conocimiento de una situación crítica. Es un servicio confidencial, operativo 24 horas, los 365 días y atiende en 72 idiomas.

Durante este verano más de centenar de ayuntamientos, festivales de música, ferias y fiestas populares de toda Andalucía se han sumado a esta iniciativa, una veintena de ellos en la provincia de Huelva, como es el caso de los festivales Playa Sonora de La Antilla en Lepe, el Doñana Music Experience en Matalascañas y el Festival Internacional de Danza en Villablanca, además de las fiestas de las Colombinas de Huelva, Cartaya, Beas y Bollullos, así como los conciertos del Foro Iberoamericano y Muelle de las Tres Carabelas de la Diputación de Huelva o el cine de verano de Ayamonte, entre otros.

De esta forma, este teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer ha recibido durante julio y agosto un total de 473 llamadas en Huelva, un 14,2% más con respecto al primer semestre del año, cuando se atendieron 1.277. Las consultas sobre violencia de género suponen el 60,5% del total, siendo la mayoría relativas a la ejercida en el ámbito de la pareja y expareja, seguida de la violencia sexual y, por último, otras violencias.

Además, a través de esta línea se han gestionado en estos dos meses en la provincia 13 acogimientos de mujeres en los recursos de acogida. Agosto, con un total de siete, ha sido el mes con mayor volumen de acogimientos.

Prestaciones del teléfono de las mujeres

El teléfono andaluz de atención a las mujeres es un servicio es gratuito, está atendido por personal altamente especializado, opera todos los días del año y está disponible en 72 idiomas. Así, ofrece información sobre los servicios, programas y actividades del Instituto Andaluz de la Mujer y, en general, sobre todos los recursos de los que disponen las mujeres andaluzas. También gestiona la acogida inmediata en caso de emergencia para las víctimas de violencia de género, canaliza las denuncias por discriminación en sus distintas modalidades y cuenta con asesoramiento jurídico especializado para víctimas de violencia de género.

Asimismo, ofrece atención telefónica inmediata contra la violencia sexual y derivación a los centros 24 horas para víctimas de agresiones sexuales e información y asesoramiento en formación y coeducación. Además, cuenta con un servicio de asesoramiento a empresas en material de igualdad en el ámbito laboral.