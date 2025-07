India Martínez durmió a una niña en directo durante su concierto en Huelva: «¡Esto no puede ser verdad!»

La cantante India Martínez ha vuelto a protagonizar un emotivo momento en uno de sus conciertos, esta vez en Huelva, donde consiguió dormir en directo a una niña del público… ¡que además se llama India! El curioso episodio, que ha enternecido a sus seguidores en redes sociales, ocurrió durante una de las canciones más íntimas del repertorio, cuando la pequeña cayó plácidamente dormida en brazos de la artista en mitad del espectáculo.

La propia India Martínez compartió el momento en su cuenta de Instagram, visiblemente emocionada: «¡Esto no puede ser verdad! Anoche se me volvió a dormir un bebé en los brazos durante mi concierto de Huelva. En este caso, una niña que además se llama India… ya no se puede sentir más amor», escribió junto a una imagen del instante.

La artista, que se encuentra de gira por distintos puntos de España, añadió que la noche fue especialmente mágica por muchos motivos, pero que este momento logró detener el tiempo: «Podría publicar mil momentos de la noche, muchas canciones, reencuentros, bailes, porque es que en la noche hubo de todo… pero es que aquí se paró el tiempo. Gracias por regalarme momentos así. Os quiero y os abrazo fuertemente», concluyó.

Este no es el primer episodio de este tipo que vive India Martínez durante un concierto. En otras ocasiones, niños pequeños se han relajado tanto con su voz que han terminado dormidos en medio del público o incluso cerca del escenario. Sin embargo, esta vez el simbolismo del nombre de la pequeña y la conexión vivida en el escenario han hecho del momento algo verdaderamente especial para la cantante y sus fans.

El vídeo, compartido por la propia artista, se ha viralizado en redes sociales, acumulando miles de reacciones y comentarios que destacan la ternura del gesto y la capacidad de India para transmitir calma y emoción a partes iguales. Una noche para recordar en Huelva, no solo para los asistentes, sino también para la artista, que continúa regalando instantes de auténtica conexión con su público.