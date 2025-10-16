Un influencer muy conocido fue a la Feria del Caballo y dejó clara su opinión: «Voy a concluir diciendo que la Feria de Huelva es...»

Diego Nister se ha convertido en uno de los creadores más polifacéticos que triunfa actualmente en TikTok. El joven valenciano asegura que su objetivo principal es conseguir triunfar a través del entretenimiento y, por eso, no tiene problemas en parodiar cualquier aspecto de su vida o lanzarse a las tendencias de redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores.

La pasada semana acudió con varios amigos a la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva, una cita que cada vez está más consolidada (ha cumplido este año diez ediciones) y grabó varios vídeos en los que dejaba claro que se lo había pasado realmente bien.

En su perfil de TikTok (diegoxnister), el conocido influencer comenzó hablando de la cena del choquito frito, que le maravilló. "Estoy teniendo un problema, y es que no paro de comer chocos", apuntaba en su vídeo mientras se le veía comiendo varios de los pescados onubenses por antonomasia.

Después Diego Nister sale cantando y bailando la archiconocida canción de Melendi 'Caminando por la vida' en una de las 55 casetas que se instalaron este año en la Feria del Caballo de Huelva en el parque Zafra de la capital onubense.

Y por último, además de indicar que tiene muchas ganas de visitar también el año que viene la romería de El Rocío, el valenciano dejaba su gran reflexión sobre el evento que había vivido y disfrutado de lo lindo: "Voy a concluir diciendo que la Feria de Huelva es una puta pasada. Está infravaloradísima. El nivel es muy bueno, muy alto... una cosa de locos. Huelva no deja de sorprenderme".

Su publicación cuenta ya con más de 150 comentarios y algunos le dan la razón y elogian la Feria de Otoño y del Caballo mientras que otros indican que sólo trata de ser una copia de la Feria de Abril de Sevilla y también algunos señalan que la Feria de Huelva son las Colombinas de agosto y no la que se celebra en octubre en el parque Zafra.