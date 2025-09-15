La Junta asegura que ya contempla reforzar la seguridad de los cuidadores en los centros de menores

Los pliegos que se están sacando de cara a las nuevas licitaciones «ya vienen recogiendo una serie de cuestiones que está demandando el sector» de los educadores sociales que trabajan en los centros de menores. Así lo ha asegurado este lunes el delegado del Gobierno andaluz en Huelva , José Manuel Correa, tras la brutal agresión sufrida por una educadora social de un centro onubense este fin de semana.

Según ha explicado Correa, «se están subiendo las aportaciones para que los cuidadores tengan unas garantías tanto laborales como económicas, y sobre todo se están bajando los ratios, dejando ya un ratio de prácticamente uno-uno«. Esto es, por cada uno de los menores se cuenta con un trabajador, «lo que permitiría que no se quede nunca una sola persona por turno», ha indicado.

El delegado del Gobierno en Huelva ha asegurado que la Junta estuvo en contacto con la persona agredida «desde el primer momento», lamentando este «caso puntual» ante el que «ya se están tomando medidas por parte de la Consejería, sacando a licitación pliegos con las reivindicaciones del sector».

Cabe destacar que dos de los agresores, que llegaron a dejar inconsciente a la educadora, han pasado ya a disposición judicial, mientras que el tercero «sigue en busca y captura».

Acceso a los teléfonos móviles, el motivo

La educadora social trabajadora de un centro de protección de menores de Huelva tuvo que ser hospitalizada después de que un joven interno -el que aún se encuentra fugado- la dejara inconsciente al aplicarle por la espalda la técnica del 'mataleón', un estrangulamiento que le hizo llegar a perder la consciencia.

Tras esta agresión se encontraría el deseo de los menores de acceder a sus teléfonos móviles, que se encontraban bajo llave en el despacho del centro.