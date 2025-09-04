Marta López disfruta del verano en este pueblo de la costa de Huelva donde tiene un chiringuito

Marta López ha vuelto a dejar claro cuál es uno de sus rincones favoritos para disfrutar del verano: Punta Umbría, en plena costa de Huelva. La colaboradora de televisión ha compartido en sus redes sociales imágenes en el chiringuito Totem, el local que regenta en primera línea de playa y que ya se ha convertido en uno de los puntos de encuentro imprescindibles del verano andaluz.

Totem Punta Umbría destaca por su ambiente relajado, con música, cócteles y platos frescos frente al mar. Con un estilo desenfadado y una decoración que invita a quedarse hasta la puesta de sol, el establecimiento se ha consolidado como uno de los sitios más animados de la playa para quienes buscan disfrutar de buena compañía y un plan playero completo.

En este lugar los planes no cesan incluso en septiembre, con un concierto para este viernes de Antonio Díaz: @antoniodcont.

.

Pero la visita a Punta Umbría no termina en el chiringuito. Este pueblo marinero de Huelva ofrece kilómetros de playas vírgenes, como la del Portil o la del Espigón, ideales para quienes buscan tranquilidad y naturaleza. Además, su casco urbano conserva el encanto de una localidad pesquera, con bares de tapas donde degustar gambas blancas, coquinas o chocos, algunos de los tesoros gastronómicos de la zona.

Punta Umbría adobestock

Los más activos también encuentran opciones para disfrutar: desde paseos en barco por la ría hasta deportes acuáticos como el paddle surf o el kayak. Y para quienes prefieren algo más cultural, el Paraje Natural de los Enebrales o la cercanía a la capital onubense son excusas perfectas para completar la escapada.

Con su visita a Totem, Marta López ha puesto en valor un destino que ya de por sí tiene mucho que ofrecer. Un plan redondo que combina sol, playa, ocio y sabor onubense en uno de los enclaves más atractivos del verano en Andalucía.