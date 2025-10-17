El problema que tuvo un bañista que fue a una playa de Huelva: «Le habrán salido pupas en los pies...»

Algunas de las mejores playas de España se encuentran en Huelva. La provincia cuenta con auténticos paraísos naturales de arena fina y dorada que están rodeados de paisajes naturales únicos. Es el caso de la Playa del Calé, una playa situada en Punta Umbría que es muy conocida por su belleza y su ambiente tranquilo y familiar.

Para poder llegar hasta este paraíso, eso sí, es necesario pasar una pequeña 'penitencia'. Así lo considera @victorrosado_01, un hombre que ha estado de vacaciones en Huelva recientemente y ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde muestra, de forma irónica, el único inconveniente que tiene esta playa de Punta Umbría.

El problema de la Playa del Calé

El bañista, como él mismo ha indicado en el vídeo publicado en TikTok, se encontraba hospedado en el hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort, uno de los más lujosos y conocidos de esta localidad onubense que, además, se encuentra a sólo unos metros de la Playa del Calé.

El único inconveniente, según este hombre, es que para poder llegar hasta la arena hay que andar durante varios minutos. Como se puede ver en el vídeo, el camino hasta la playa es una pasarela de tablas que atraviesa por un bosque de pinos piñoneros, uno de los árboles más característicos de Huelva. «Pues no estaba lejos la playa del Barceló en verdad…», afirma el bañista de forma irónica.

La belleza del entorno

A pesar de que @victorrosado_01 ve este camino como un pequeño 'inconveniente', la gran belleza que tiene el entorno natural que rodea a la Playa del Calé, situada en pleno Parque Natural de Los Enebrales, hace que merezca la pena realizar el recorrido. Al llegar a la orilla, además, los bañistas pueden encontrar un auténtico paraíso de aguas cristalinas.

Se trata de una playa muy recomendable para las personas que quieran disfrutar de un oasis de paz y tranquilidad situado en un entorno natural único. Aunque para ello, eso sí, es necesario recorrer alguna de las pasarelas de tablas que conducen hasta la orilla y que pueden resultar demasiado largas para algunos.