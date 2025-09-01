Mercadona informa de un cambio en su horario: cerrará a esta hora a partir de septiembre

Se acabó el horario de verano en Mercadona. A partir de este lunes 1 de septiembre, todos los supermercados de la cadena en España recuperan su horario habitual tras varias semanas de apertura especial en zonas turísticas.

Durante los meses de junio, julio y agosto, la compañía presidida por Juan Roig amplió su servicio en cerca de 300 tiendas de costa y destinos vacacionales como Marbella, Ibiza, Benidorm o Mojácar. En esos establecimientos se alargó el cierre hasta las 22:00 horas de lunes a sábado y se abrió domingos y festivos hasta las 15:00 horas, para atender la fuerte demanda de turistas.

¿Cuál será el nuevo horario?

Con el final del verano, el reloj vuelve su horario habitual. La cadena de supermercados abrirá de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas en toda España. La cadena recuerda además que mantiene su política de no abrir en domingos ni festivos, salvo excepciones muy concretas.

Información Horario: de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas en toda España.

Web: www.mercadona.es.

Para evitar confusiones, la compañía recomienda consultar el horario específico de cada tienda a través de su buscador online www.mercadona.es, disponible para sus más de 1.600 supermercados en el país.