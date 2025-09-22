Una mujer va al nuevo resort de Matalascañas y se queja de estos desperfectos: «¡El hotel más malo y a la vez más caro al que he ido!

Una usuaria de TikTok ha compartido en los últimos días su experiencia en el ON City Resort de Matalascañas, un complejo hotelero de reciente apertura que está generando expectación en la costa onubense. En varios vídeos, la mujer muestra algunos desperfectos que encontró durante su estancia, entre ellos detalles en las instalaciones de su habitación y en zonas comunes.

De malo a horrible. Empezamos porque nos dieron la habitacion más tarde de las 15, cuando nos dieron la habitacion el baño estaba sucio, el marcó de la puerta roto la puerta hinchada y no podía cerrar la puerta... TE duchas y llega agua hasta donde cuelgas la ropa porque armario no hay.... TE vas a decirle a recepción todo lo que te pasa y una de la frase de Mari Carmen una recepcionista fue "Y AHORA QUE TE PASA HIJA" cuando lo único que le estaba diciendo que quería cerrar la puerta del baño vaya lo mínimo en un hotel de 4 estrellas que vende que es caro por calidad....después la limpieza de la habitacion te hacen la cama y limpian el baño por encima lo de vaciar la papelera se lo saltan y en 5 días no me cambiaron las sábanas ni un día cosa que al 4 días pedi que me la cambiaran y pasaron del tema. El 5 día tuve que llamar pa pedir toallas porque pasaron de hacer la habitacion. La comida plancha y arroz al medio dia buenísimo lo demas mejor hacer dieta. La piscina increíble lleno de parches que se levantan barandilla arreglada con vendas jajajaja el último día se quedaron sin zumos sin hielo sin cafe... la zona de los castillos con lo que cobran ya podían poner unos baños de obra que fui a entrar un día y de las arcadas que me dio entrar en los baños portátiles tuve que ir a mi habitación que estaba en la otra punta del recinto.... estuvimos un cuarto de hora esperando pa unos ticket de la colchonetas y resulta que son de tan buena calidad que la tuvieron que apagar porque saltaban chispas. Otra cosa no comee Langostinos en la mesa comimos todos Langostinos y vomitos y diarrea nos acompaño la última noche

Las publicaciones, que rápidamente han alcanzado miles de visualizaciones, han generado un debate en redes sociales en torno a la calidad del servicio y el precio de este nuevo resort. La usuaria llegó a calificarlo como «el hotel más malo y a la vez más caro» en el que había estado, aunque otros comentarios en la plataforma también destacan aspectos positivos del alojamiento.

Un resort en una zona privilegiada

El ON City Resort se ubica en una de las zonas más privilegiadas de Matalascañas, a las puertas del Parque Nacional de Doñana, lo que lo convierte en un enclave atractivo para el turismo de naturaleza y playa.

El complejo cuenta con piscina, zona de restauración, gimnasio y spa, además de habitaciones de estilo moderno. Aunque puedan existir quejas puntuales como las difundidas en redes, el resort se presenta como un lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones junto al mar y en plena conexión con uno de los entornos naturales más emblemáticos de Andalucía.