Playas paradisíacas de Huelva donde puedes disfrutar de los últimos días del verano sin que nadie te moleste

Septiembre es, para muchos, el mejor momento para escaparse a la costa. El calor sigue acompañando, los días aún son largos y las playas están más tranquilas que en pleno agosto. Es la ocasión perfecta para disfrutar del mar en calma, largos paseos por la arena y atardeceres inolvidables con mucha más intimidad.

Huelva cuenta con más de 120 kilómetros de litoral, y entre sus arenales es posible encontrar rincones donde la desconexión está garantizada. Playas amplias, rodeadas de naturaleza y con menos masificación, ideales para quienes buscan relajarse y disfrutar del entorno.

Aunque el litoral onubense ofrece opciones para todos los gustos, cuando el verano entra en su recta final, lugares como Punta del Moral, Islantilla, la Bota, Torre del Loro o el Espigón se convierten en auténticos paraísos. Cinco playas que reúnen belleza, tranquilidad y encanto propio y son perfectas para cerrar la temporada estival.

De arriba abajo y derecha a izquierda, las playas de Punta del Moral, La Bota y Torre del Loro. h24

Punta del Moral

Ubicada en el término municipal de Ayamonte, junto a la desembocadura del Guadiana y muy próxima al Algarve portugués, Punta del Moral combina tradición marinera y modernidad turística. Su playa, de arena fina y dorada, se extiende por casi dos kilómetros y cuenta con todos los servicios necesarios, desde chiringuitos hasta accesos adaptados.

A pesar de ser conocida, en septiembre es posible disfrutarla con mucha más calma, ya sea para un baño relajado, para practicar deportes acuáticos o para pasear por su paseo marítimo que conecta con Isla Canela.

Islantilla

Entre Isla Cristina y Lepe se encuentra Islantilla, una de las primeras playas de Andalucía en obtener la Q de Calidad Turística. Su extensa franja de arena se divide entre zonas equipadas con servicios y otras más salvajes donde la naturaleza domina el paisaje.

Lo que la hace especial en septiembre es que su ambiente se vuelve mucho más pausado. Sus aguas tranquilas, sus paseos junto a dunas y pinares y la amplia oferta gastronómica y de ocio de la zona la convierten en un destino ideal para quienes buscan combinar descanso y actividades.

Playa de La Bota

Situada entre Punta Umbría y El Portil, la Playa de la Bota es un extenso arenal abierto al Atlántico que destaca por su amplitud. Con más de 3,5 kilómetros de arena fina y sin construcciones inmediatas, transmite una sensación de libertad poco común en la costa más urbanizada.

En verano suele acoger a numerosos visitantes, pero en septiembre se transforma en un espacio tranquilo, perfecto para quienes buscan sol y paseos largos en un entorno natural de dunas y pinares.

Playa Torre del Loro

La Playa Torre del Loro, ubicada en Mazagón, es uno de los arenales más singulares de la provincia. Su nombre procede de la torre vigía del siglo XVI que aún se conserva en la zona, aunque en estado ruinoso. La playa tiene casi un kilómetro de extensión.

Rodeada de dunas, pinares y sin apenas servicios, es un lugar de carácter casi virgen, ideal para quienes buscan desconectar del todo. Sus aguas son limpias y su acceso menos masificado la convierte en una de las playas más auténticas de Huelva.

Playa del Espigón

La Playa del Espigón, situada dentro del Paraje Natural Marismas del Odiel, es otro de esos rincones donde la tranquilidad está asegurada. Con sus más de 2,5 kilómetros de longitud, es ideal para quienes buscan naturaleza en estado puro, ya que las marismas son zona de paso de aves migratorias.

Se accede en coche hasta el aparcamiento habilitado, y a partir de ahí se recorren senderos de madera que llevan hasta la arena. En septiembre, el espacio resulta especialmente atractivo por su calma y por la posibilidad de disfrutar de la playa prácticamente en soledad.