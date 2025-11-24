Nieves Nieto, odontóloga, aclara por qué no todo el mundo debe quitarse las muelas de juicio: «Te están engañando»

Ir al dentista no es del agrado de muchas personas y seguro que menos aún cuando se trata de someterse a una intervención para retirar una pieza dental. Una de ellas es la muela del juicio, situada al fondo de las filas de dientes superior e inferior. No siempre salen, pero cuando lo hacen puede causar mucho dolor e inflamación y es aconsejable retirarlas.

No obstante, la odontóloga Nieves Nieto, de Atelier Estudio Dental, señala que esta situación no tiene por qué acabar siempre de la misma forma y un buen especialista debe valorar cómo actuar. En su opinión «si te han dicho o has escuchado que siempre te tienes que quitar las muelas del juicio, te están engañando», asegura contundentemente.

Nieto explica en un video en la res social TikTok sobre estas piezas dentales, situadas tras los molares, que «muchas de ellas crecen correctamente y no necesitan ser extraídas». En este caso, apuesta por «hacer las revisiones periódicas con radiografías y evaluar su situación».

La odontóloga onubense considera que «extraerla sin necesidad sería sobretratamiento y un gasto innecesario» y pide que se confíe en el criterio de tu especialista.

En el caso de que la formación y posición de las distintas muelas del juicio no sea buena e interfiera con el desarrollo de otros dientes y esté causando dolor o no, lo aconsejable es proceder a la extracción de la pieza dental.