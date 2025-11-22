Revisa bien tus ventanas: el truco para ponerlas en modo invierno que muy pocos conocen y te ayudará a combatir el frío

En estos meses en los que el invierno se acerca y el frío ya se nota, siempre se busca cualquier forma de mantener la casa a una temperatura aceptable, de manera que notemos lo menos posible esas bajas temperaturas que imperan en el exterior. Llega entonces el momento de encender estufas, tirar de calefactores y ajustar todo lo que haga falta para no pasar frío.

Por eso, cualquier truco sencillo que ayude a conservar el calor dentro de casa es útil. Y uno de los menos conocidos tiene que ver con las ventanas; un ajuste rápido que muchas personas pasan por alto y que puede marcar la diferencia en pleno invierno.

Este es el truco para poner las ventanas en modo invierno y combatir el frío

Las ventanas, aunque no lo parezca, pueden ser uno de los principales puntos por donde se escapa el calor. Si no están bien ajustadas o el cierre no presiona lo suficiente, se generan pequeñas corrientes de aire que enfrían rápidamente cualquier estancia. Incluso en ventanas relativamente nuevas, una mínima holgura puede bastar para que el frío del exterior se cuele y obligue a usar más calefacción para compensarlo. En este sentido, una usuaria de TikTok mexicana (@meme1usa) que se encuentra en Europa (concretamente, en Polonia) ha «desvelado» un truco para poner las ventanas en «modo invierno», el cual no ha dudado en aplicar desde el primer momento.

En concreto, ese truco consiste simplemente en ajustar el apriete de cada parte de la hoja de la ventana, de manera que el cierre haga más presión con las gomas y, estas, queden más encajadas. No solo dejaría pasar menos frío sino que, además, evitaría que entre agua cuando llueva.