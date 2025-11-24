Dani García, chef Estrella Michelín, revela su truco infalible para hacer las gambas a la plancha: «Está prohibido echarle aceite»

La gamba blanca es uno de los productos más valorados de la gastronomía andaluza, especialmente en la costa. Su sabor limpio, su textura y la facilidad con la que se cocina la han convertido en un básico imprescindible en bares, chiringuitos y restaurantes de toda la comunidad autónoma. De hecho, en Huelva pueden encontrarse algunos lugares inmejorables donde comprar este producto.

Por ello, nadie mejor que Dani García, chef Estrella Michelín nacido en Marbella, para explicar cómo prepararlas bien. A través de su cuenta de TikTok (@chefdanigarcia), el cocinero ha mostrado el truco que utiliza para hacer «gamba roja, gamba blanca y cigala a la plancha. Algo aparentemente sencillo, que lo es, pero que tiene su miga«.

Este es el truco del chef Dani García para hacer las gambas a la plancha

«Sal semigruesa, gamba blanca; a mí me gusta lapar con papel de aluminio porque captura muy bien el vapor. El tiempo de cocción de una gamba blanca puede ser de dos minutos por un lado y de un minuto por otro. Y la gamba roja, que sean dos minutos más«, comienza explicando.

En el caso de ese otro producto, la gamba roja, el chef malagueño matiza que «solo con un poco de sal y, a lo mejor, unas gotas de agua. Y tapándolas para crear vapor. O sea, hay que respetar el sabor natural«.

Por último, habla de la «cigala a unilateral; ponerla bocarriba y abrirla a la mitad. Quitadle el intestino y la parte de la cabeza que no se come. El tiempo de cocción del unilateral es lo más fácil del mundo entero porque estás viendo la carne, en este caso, de la cigala«. Asimismo, »las patas son una cocción diferente a la del cuerpo«.

Eso sí, no quiso finalizar Dani García este vídeo sin antes dar un truco clave para estas elaboraciones: «Espero que tengáis prohibido echar aceite cuando hagáis este tipo de preparaciones«, concluye.