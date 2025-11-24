El Movimiento Feminista de Huelva llama a manifestarse este 25N: «Gritaremos contra las mujeres que ya no están»

El Movimiento Feminista de Huelva volverá a manifestarse este martes, 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias Machistas, bajo el lema '1.334 mujeres asesinadas. No son números, son nuestras vidas'. La manifestación partirá a las 18:30 horas desde la rotonda de los bomberos y finalizará en plaza del Ayuntamiento con la lectura del manifiesto.

Y es que, señalan las convocantes, «desde el año 2003, año en el que nuestras vidas empezaron a contar de manera oficial, 1.334 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Es por ello por lo que volvemos a las calles una vez más para gritar contra la violencia machista, contra la indiferencia, el negacionismo y contra el silencio cómplice».

«Salimos a la calle para exigir que las instituciones asuman su responsabilidad, que se destinen recursos suficientes para la prevención y la educación, que los juzgados de violencia de género actúen con perspectiva feminista y que los discursos de odio y negacionismo no tengan espacio en las instituciones públicas», aseveran.

Llamamiento a la ciudadanía

«Gritaremos por todas esas mujeres que ya no están, por las que siguen luchando en silencio, por las niñas que crecen viendo como se normaliza la desigualdad. Por ellas, por nosotras y por todas».

Por todo ello, desde el Movimiento Feminista de Huelva se hace un llamamiento a la ciudadanía onubense «para que salga con nosotras a la calle el 25N y así luchar juntas por la erradicación de las violencias machistas».

